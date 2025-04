Claudia Sheinbaum: vista afuera y en México

La opinión favorable de la mayoría de los mexicanos y de muchos medios extranjeros a la actual inquilina de Palacio Nacional ya rebasó seis meses, y no sabemos cuánto puede durar porque el contexto internacional y nacional que enfrenta es desafiante en grado extremo. No obstante, en varios países y, sobre todo en Estados Unidos, sí, en la misma casa del Tío Sam, hay políticos relevantes que toman como inspiración a la Presidenta mexicana.

La opinión dominante en México sobre Claudia Sheinbaum entre columnistas, articulistas, moneros y comentaristas en los principales medios convencionales es desfavorable. Lo cual contrasta con la opinión más extendida en los grandes medios escritos e incluso en algunos electrónicos de Europa occidental, Estados Unidos, Canadá y varios países de América Latina y, quizá, de Asia y África, donde la opinión es positiva e, incluso, entusiasta. Al grado de que Grok, el robot de inteligencia artificial de Elon Musk, encuentra que es la primera Mandataria más popular en el mundo.

Esta comparación no quiere decir que los medios convencionales y predominantes en México sean malinchistas, como suele decirse de una opinión que, en nuestro país favorece a lo extranjero por encima de los nacional, sino, más bien, que su visión ideológica y periodística está convencida de que la doctora Sheinbaum es la continuación y/o simple instrumento de López Obrador, al cual reprobaron rotundamente a lo largo de sus seis años de gestión. Y no tan sólo la ven como una marioneta del tabasqueño sino que, en situaciones concretas, como en la confrontación con Trump, ya sea por los aranceles, el tráfico de drogas o la emigración, concluyen que no ha sabido tomar la decisión correcta, como, según ellos, sí lo han hecho los primeros ministros canadienses.

Sin embargo, si le echamos un vistazo a las mediciones demoscópicas mexicanas, y no tan sólo a Grok, veremos que las respuestas son abrumadoramente favorables para la Presidenta; lo cual querrá decir que, por lo menos, el 80 por ciento de los mexicanos no está de acuerdo con lo que dicen los analistas y opinadores en los medios periodísticos tradicionales de nuestro territorio.

Para ejemplificar lo anterior, recurrimos a la destacada ensayista y periodista de The New York Times, Michelle Goldberg, en un reportaje reciente. Dice Goldberg, autora de numerosos libros y dueña de una influyente columna de opinión:

Claudia Sheinbaum “forma parte de la intelligentsia cosmopolita, típicamente demonizada por los movimientos populistas. Pero, como me dijeron una y otra vez en México, sus antecedentes intelectuales significan poco a la luz de su relación cercana con López Obrador, con quien había trabajado desde que era Jefe de Gobierno de Ciudad de México, hace 25 años, y cuyo populismo económico le granjeó la devoción duradera de muchos ciudadanos que habían sido ignorados.

“No es sorprendente que algunos políticos de izquierda en Estados Unidos se hayan aferrado a Sheinbaum como un singular símbolo de éxito progresista. Su ascenso parece una prueba de que el camino a la victoria consiste en oponerse a las élites económicas arraigadas y ofrecer beneficios materiales concretos a quien tiene dificultades. En otras palabras, es un dato que respalda la política de personas como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez”.

Y agrega: “Cuando hablé con el representante por California Ro Khanna en enero, describió la victoria de Sheinbaum como ‘un ejemplo de que la política de la clase trabajadora funciona’. En un foro para candidatos de izquierda a la Alcaldía de Nueva York celebrado el mes pasado, el socialista democrático y fenómeno de las redes sociales Zohran Mamdani generó entusiasmo cuando prometió tomar ‘una página del manual de vecinos como Claudia Sheinbaum en México, quien ha demostrado lo que se puede ganar cuando se está dispuesto a luchar’”.