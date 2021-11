Claudio X. González G. es un patriota del que podemos decir lo mismo que dijo el ingeniero Heberto Castillo respecto a Maquío Clouthier: ‘yo reconozco a este hombre porque siendo un burgués se convirtió en hombre de lucha’.

Claudio X. González Guajardo ha estado muy activo en la política y mediáticamente en los últimos meses, y quizá lo esté más de cara al proceso electoral de 2024.

Claudio Xavier González hijo ha sido claro en sus posicionamientos al señalar que “necesitamos contrapesos al poder”, que este gobierno autodenominado la 4T es “un gobierno inepto que no da resultados”, “que se le puede ganar a Morena en el 24”, “que él no quiere ser Presidente de México”, “que no queremos que se vaya López antes del 24, sino que cumpla”, “que el Presidente AMLO se crea los enemigos que le sirven a su narrativa polarizadora, pero que le hace muchísimo daño al País”, entre otros pronunciamientos.

Claudio González se ha convertido en uno de los “enemigos predilectos” del Presidente, ya que López Obrador acostumbra a denostarle frecuentemente en sus mañaneras; sin embargo, González Guajardo ha sido claro, sus posiciones “no son personales, es un tema de México”.

A Claudio X. González Jr. (1963) le sucede que quienes buscan descalificarlo, denostarlo o criticarlo lo hacen sin separarlo de su padre, don Claudio X. González Laporte (1934) el empresario, presidente del Consejo Kimberly Clark, miembro del Consejo Mexicano de Negocio, y presidente del Consejo Coordinador Empresarial en dos ocasiones 2000/02 y 1985/87; también don Claudio siempre fue un hombre cercano al poder del PRI.

Claudio X. González Guajardo es abogado por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México de la que fue presidente de la sociedad de alumnos, y fue contemporáneo de Emilio Romano, Ramiro González Luna, Luis Manuel Pérez de Acha, Javier Lozano, David Penchyna y Felipe Calderón, entre otros. Además tiene maestría y doctorado en Derecho por universidades extranjeras.

Su trabajo profesional siempre lo ha desarrollado fuera y al margen de la empresa de su padre, especialmente en las organizaciones de la sociedad civil. Aunque también participó en el servicio público en sus primeros años de vida profesional.

En 2006 fue cofundador de Bécalos, un programa ciudadano de becas con más de 190 mil beneficiarios en todo el País.

En 2007 fue cofundador y presidente de Mexicanos Primero, A. C., una organización que busca mejorar la cobertura educativa y la calidad de la educación, elaborando uno de los mejores diagnósticos del sistema educativo mexicano, y haciendo propuestas de solución para la educación pública de nuestro País.

En 2016 fundó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, A. C., donde han realizado investigaciones sobre la corrupción en el caso Odebrecht, y la estafa maestra en alianza con animal político, han denunciado corrupción en licitaciones en Capufe, todas estas investigaciones fueron hechas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo que González Guajardo sufrió la represión e intimidación de dicho gobierno. Hoy padece la animadversión del Presidente López Obrador, quien detenta el monopolio de la supremacía moral y de la verdad.

Claudio ha dejado claro que continuará denunciando la corrupción sea esta pública o privada, y también ha señalado que seguirá trabajando para quitar a este gobierno inepto.

Donde sí se pasó fue al decir que es un hombre de izquierda.