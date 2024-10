Clausura del Fecusin 2024

Si la inauguración (del Festival Cultural Sinaloa) fue un evento popular con la magnífica interpretación de la cantante Regina Orozco, quien deleitó con boleros, canciones rancheras y sinaloenses, la clausura será en un ambiente festivo que invita a dejar a un lado la silla y ponerse a bailar.

Este domingo 27 de octubre, el Festival Cultural Sinaloa 2024 llega a su fin con una contagiosa clausura, que se llevará a cabo en la Plazuela Obregón a las 17:00 horas.

Fueron 11 días de intensa actividad en casi todos los municipios del estado. Algunos eventos se pospusieron, pero se realizarán en noviembre en otra etapa de lo que desde el anterior festival se ha llamado “Ecos del Festival”. Los horarios se acomodaron más temprano, pero todo resultó a la perfección y el público pudo gozar de una probadita de miel de todas las artes, manifestaciones y espectáculos.

En efecto, el consagrado grupo de los Apson (nombre que significa Agua Prieta, Sonora) promoverá la agitación de todos los cuerpos con sus inolvidables éxitos, que regocijaron y entusiasmaron no solamente una generación. ¿Quién no recuerda las siguientes canciones?: Fue en un café, Anoche me enamoré, El último beso, No hay amor, Cuando yo era un jovencito, Sueña dulce nena, No señor apache, De hoy en ocho, Y la quiero, Popeye, Por tu amor, Teléfono ocupado, Atrás de la raya, Barba azul, Fuiste a Acapulco, entre otras.

Por si este sensacional grupo fuera poco, el programa se complementa con la participación de los artistas culiacanenses: “Los Monstruos del Espacio Exterior”, quienes ofrecerán lo mejor de su “rock and soul” para continuar con el baile del público asistente.

Es indudable que no podrán faltar las interpretaciones de: Despeinada, Es Lupe, El cartero, High School Confidential, Melodía de amor, entre otras.

¿Me gustó el festival?