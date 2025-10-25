Clausura del Fecusin 2025

En verdad, es de agradecer la asistencia y participación del numeroso público que asistió a todos los eventos, en los cuales se incluyeron los diversos géneros y disciplinas: artes visuales, patrimonio, formación, literatura, música, teatro y danza en los 20 municipios, con más de 300 actividades culturales programadas.

La clausura del Festival Cultural Sinaloa 2025, que inició el sábado 4 de octubre, tendrá lugar este domingo 26, a las 18:00 horas, en la Plazuela Álvaro Obregón, de Culiacán, con el concierto de la “Ronda Machetera”. En Mazatlán, cerrará con el “Espectáculo Familiar” de Izmir Clown y la Compañía Clownclusiones, en el Museo de Arte de Mazatlán, a las 17:30 horas. En Concordia con “Virulo en Concierto”, a las 18:00 horas, en el Palacio Municipal. En los demás municipios del estado ya se concluyeron las presentaciones.

En verdad, es de agradecer la asistencia y participación del numeroso público que asistió a todos los eventos, en los cuales se incluyeron los diversos géneros y disciplinas: artes visuales, patrimonio, formación, literatura, música, teatro y danza en los 20 municipios, con más de 300 actividades culturales programadas: de música 86, de danza 20, de teatro 45, literatura 65, artes visuales 12, académicas y/o formativas 20, cine 32, patrimonio cultural 12, además de que se entregó reconocimiento a 10 artistas sinaloenses.

Se contabilizaron más de 50 mil espectadores, participando mil 500 artistas y creadores, además de 100 personas en organización y operación, así como 25 instituciones de los tres órdenes de gobierno y el apoyo invaluable de algunas empresas, como Grupo del Rincón, Fundación Coppel y Kuroda.

Para cerrar con una fiesta popular, se contará con la participación del conjunto de la “Ronda Machetera”. Este conocido grupo musical nació de la fusión de Pato Machete y la Ronda Bogotá, fundada en 1975 por Celso Piña junto con sus hermanos: él, en la voz y el acordeón, su hermano Enrique en el bajo, su hermana Juana en los coros y tocando las tumbas, fusionando la cumbia tradicional con el rap, hip hop y ska.

¿Gocé el Fecusin 2025?