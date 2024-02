Presidente del Club de Leones Culiacán AC / @emitiran / emitiran@gmail.com

En el distrito B9, que abarca las regiones de Baja California Sur y Sinaloa, se promueve activamente el bienestar de la comunidad mediante la implementación de una Clínica de Diabetes especializada en casa para la atención de la diabetes. Esta iniciativa, liderada por el León Doctor Arturo Rizo y apoyada por la Gobernadora León María Jesús Rodríguez, representa un esfuerzo significativo por parte del Club de Leones para abordar una enfermedad que afecta indiscriminadamente a niños y adultos, sin distinción de género o estatus socioeconómico.

La diabetes mellitus es una condición crónica que se presenta cuando el páncreas no produce suficiente insulina, la hormona que regula el azúcar en la sangre, o cuando el cuerpo no utiliza efectivamente la insulina que produce. Esta deficiencia o ineficiencia en el manejo de la insulina puede llevar a un aumento de la glucosa en la sangre, lo cual, si no se maneja adecuadamente, puede resultar en complicaciones graves para la salud, incluyendo daños a los ojos que podrían llevar a la ceguera, lesiones en los nervios, insuficiencia renal, enfermedades cardiovasculares y, en casos severos, la necesidad de amputación de extremidades debido a infecciones o circulación deficiente.

Ante esta realidad, el Club de Leones se compromete a luchar contra la diabetes a nivel global, proporcionando educación, recursos y apoyo a quienes viven con esta enfermedad. En nuestro distrito, la Clínica de Diabetes en tu Casa es una extensión de este compromiso, brindando a los pacientes la posibilidad de acceder a kits de monitoreo accesibles económicamente. Estos kits permiten la medición regular y precisa de la presión intraocular, previniendo una de las complicaciones más comunes de la diabetes, la retinopatía diabética, y el seguimiento de los niveles de glucosa en la sangre, lo cual es esencial para el manejo efectivo de la enfermedad.

Este programa piloto está diseñado para recopilar información valiosa y experiencias que apoyen una propuesta de financiamiento a la Fundación del Club de Leones. Con la aspiración de ampliar la cobertura de la Clínica de Diabetes en tu Casa a un centenar de beneficiarios en Baja California Sur y Sinaloa, se busca un efecto transformador en la salud comunitaria. La ampliación de este servicio es un desafío considerable, pero se anticipa que tendrá una repercusión positiva y duradera en el bienestar de las comunidades afectadas por la diabetes.

Es imperativo destacar que el éxito de esta iniciativa se sustenta en la dedicación y colaboración de los distintos Clubes de Leones del distrito. Cada club jugará un papel vital, tomando la responsabilidad de supervisar a los grupos escogidos para participar en el programa. Los presidentes de los clubes tendrán la tarea de nombrar un coordinador para el proyecto, quien seleccionará a los beneficiarios y monitoreará de cerca la evolución de sus parámetros de salud durante el año. La precisión y rigurosidad de los datos recopilados son fundamentales para construir una base sólida y fiable, que respaldará la futura propuesta de mayor envergadura y alcance.

El Club de Leones mantiene su compromiso a largo plazo con la salud comunitaria, ampliando su alcance mediante programas sostenibles como la Clínica de Diabetes en tu Casa. Nuestro enfoque es proactivo y persistente, asegurando que las iniciativas actuales de salud perduren y se adapten a las futuras necesidades de la sociedad.

En conclusión, la implementación de la Clínica de Diabetes en tu Casa representa un proyecto vanguardista con grandes expectativas para transformar la atención sanitaria en nuestra región. Invitamos enfáticamente a los miembros de nuestra comunidad a estar al corriente y participar activamente en las actividades y programas que el Club de Leones ofrece, para así obtener los beneficios de esta y otras iniciativas dirigidas a luchar contra la diabetes, una enfermedad cuya prevalencia trasciende fronteras y culturas. El Club de Leones se mantiene firme en su compromiso de ofrecer asistencia y apoyo, continuando nuestra tradición de servir desinteresadamente a aquellos en necesidad y trabajar por el bienestar colectivo.

