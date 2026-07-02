Sí se puede cambiar la narrativa siempre y cuando converjan la educación y las voluntades gubernamental y social para convertirla en eje de la civilidad.

Cuando en Sinaloa parece ser un enigma la fórmula de cómo alejar a los adolescentes y jóvenes de la incitación a formar parte de las filas del crimen, deberíamos notar los ejemplos que brotan en regiones de alta marginación social donde las desventajas geográficas y económicas transmutan a casos de éxito en los ámbitos nacional e internacional de lo académico, científico y deportivo. Sí se puede cambiar la narrativa siempre y cuando converjan la educación y las voluntades gubernamental y social para convertirla en eje de la civilidad.

Para no ir tan lejos ni extraviarse en la búsqueda de fórmulas mágicas aquí está el modelo de Educación Media Superior a Distancia que implementa el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa con 47 planteles distribuidos en 13 de los 20 municipios del estado, que les aporta orientación y motivos a las acciones de construcción de paz positiva sin riesgos de equívocos.

Por si alguien le interesa ir con certezas a la pacificación sinaloense, el director general del Cobaes, Santiago Inzunza Cázarez, posee la demostración de cómo transforma a las poblaciones y sus habitantes la educación con cercanía y empatía, con los 3 mil 414 alumnos de los centros del EMSAD, auxiliados por una plantilla docente cercana a los 235 profesores, 47 directores, 47 auxiliares de responsable, y 12 personas de apoyo.

Y sí hay realidades confortantes, de carne y hueso. Una de éstas es la del estudiante Eleazar Perea León y su asesora Manuela Figueroa Rodríguez, del poblado Los Melones, municipio de Sinaloa, que representaron a México en el International World Innovative Student Exhibition 2026, de Londres, con el proyecto “Manos Unidas”, consistente en identificar las principales causas que dificultan el acceso de las mujeres de su comunidad a estudios de detección temprana del cáncer de mama. Otro EMSAD, el 105 de Agua Caliente de Baca, Choix, dio muestra de su cultura y sus raíces en el 2022, al participar en el Encuentro Nacional de Interculturalidad en la ciudad de Morelia.

De igual manera son ejemplos el Cobaes EMSAD número 84 del campo pesquero El Colorado, municipio de Ahome, que ha representado a Sinaloa a nivel nacional durante más de diez años en la disciplina de handball, y los estudiantes Mario de Jesús López Narejar y Miguel Lugo Yolimea, que junto a su asesora Jassiny Zuiey Quintero García, del plantel del poblado Siete Ejidos, representaron a México en la Feria Internacional INTEL ISEF, celebrada en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, con el proyecto “Diseño de red neuronal artificial para el pronóstico del precio del maíz blanco en Sinaloa”.

Vale destacar que los alumnos de este sistema educativo no sólo adquieren el certificado de preparatoria sino también son acreditados en el programa “Preparación para el Trabajo” con la capacitación para área técnicas, estrategia muy asertiva que consiste en poner al alcance de los jóvenes de comunidades alejadas las oportunidades que los motiven a ascender en la escala social mediante la adquisición de conocimientos y habilidades, aproximándoles los medios y herramientas a los cuales las desventajas económicas les dificultan el acceso.

Este paradigma ya calado en su eficacia podría extenderse en el medio rural de difícil acceso a espacios educativos físicos en la emergencia actual, ultimátum generalizado, para que la barbarie no halle cabida en las y franjas de marginación e incultura, fundamentalmente durante ciclos donde la delincuencia busca adeptos en comunidades apartadas del progreso, abduciéndolas a un porvenir oscuro.

A Sinaloa, que se aproxima a dos años de escudriñar en la dinámica criminal tratando de identificar cómo trasponer ese umbral de salvajismo y miedo, le urge detectar y concretar proyectos de instrucción escolar que están a la mano, pero parecen indetectables en las marañas de las atrocidades. No hay tiempo que perder ni la confusión es opción cuando la experiencia de la EMSAD señala una ruta segura, invocación a ser replicada sin retrasos ni vacilaciones.

Estos centros de aprendizaje, concebidos como lugares de concentración y apoyo comunitario, indican con claridad que el hecho de llevar la educación a zonas que son expulsoras de talentos desperdiciados es la mejor forma de construir la paz tan indispensable en Sinaloa.