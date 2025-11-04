Cobros abusivos en escuelas y tiendas de autoservicio

En teoría, bastaría que usted presente una queja ante la Profeco contra la aplicación de esas prácticas ilegales, para que esa dependencia inicie los procedimientos de investigación y sanción correspondientes. En la práctica, la Profeco no hace nada y todas las quejas que le presentan los consumidores las declaran improcedentes...

Ante la ineficacia de la Profeco (no sirve para nada) para detener algunos cobros abusivos que hacen en escuelas y tiendas de autoservicio de la ciudad, los consumidores deben buscar soluciones legales que sí funcionen.

Los cobros abusivos a que me refiero básicamente son dos. Uno de ellos es cobrarle al consumidor una comisión cuando paga con tarjeta de crédito y el otro consiste en obligar a los padres de familia a pagar a la escuela por eventos “obligatorios” para los estudiantes.

Si usted llega a pagar la colegiatura de sus hijos en algunas escuelas, para empezar, lo obligan a pagar con tarjeta de crédito y para seguirle, le cobran una comisión por aceptar el pago con tarjeta de crédito.

Y lo mismo pasa en tiendas de autoservicio de la ciudad. Sencillamente si paga con tarjeta de crédito le cobran una comisión.

En algunas escuelas llegan al extremo de organizar eventos y decirles a los padres de familia que la asistencia de sus hijos a tales eventos es “obligatoria”.

Obviamente que esos eventos tienen un costo y, en el colmo del cinismo, le “ligan” el pago de la colegiatura al pago del evento, en otras palabras, no le aceptan el pago de la colegiatura si no paga el costo del evento.

Las dos prácticas a que me refiero son abusivas y obviamente ilegales. Están prohibidas por la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En teoría, bastaría que usted presente una queja ante la Profeco contra la aplicación de esas prácticas ilegales, para que esa dependencia inicie los procedimientos de investigación y sanción correspondientes.

En la práctica, la Profeco no hace nada y todas las quejas que le presentan los consumidores las declaran improcedentes por falta de pruebas, a pesar de que es su obligación investigar de oficio (por sí sola) y conseguir esas pruebas.

Por eso le digo que no pierda tiempo ante la Profeco, sólo va a hacer corajes. Lo mejor es sumar esfuerzos y participar en una acción colectiva para erradicar de plano esas prácticas.

Para la acción colectiva sólo se necesitan 30 personas que hayan sido víctimas de esas prácticas abusivas.

Si usted quiere participar en una acción colectiva para combatir esas prácticas abusivas, mándeme un email para ponernos en contacto y explicarle que se necesita para sumarse.

Y lo mejor de todo, es que usted no pagará un solo centavo ni de honorarios ni de gastos. Nuestro trabajo legal es gratuito (pro-bono).

O sólo siga quejándose y no haga nada. La decisión es suya.