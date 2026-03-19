Colaboración entre ejércitos

La relación entre el Ejército mexicano y el Ejército de Estados Unidos se ha fortalecido en los últimos años mediante acuerdos de cooperación, inteligencia, capacitación y seguridad fronteriza. En 2026, esa colaboración enfrenta una nueva prueba: sostenerse bajo presión política, sin romper el equilibrio entre coordinación bilateral y soberanía nacional.

Desde hace años, los generales del Ejército Mexicano que conozco, ahora todos en retiro, me han hablado de la muy buena relación que existe con el Ejército de Estados Unidos, y que siempre se reconocen como integrantes de dos instituciones cercanas, pero no piensan lo mismo, y no tienen la misma relación, con las agencias de seguridad de Estados Unidos.

La relación entre los ejércitos de México y Estados Unidos se da en el marco del Tratado de Cooperación Bilateral Militar México-Estados Unidos, que contempla temas relacionados con la Estrategia de Cooperación Militar Bilateral México-Comando Norte, vigente desde 2016.

El General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, en el sexenio pasado, como jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, suscribió 15 instrumentos de cooperación con el Comando Norte, en diversas materias de seguridad y defensa, intercambio de experiencias y asignación de oficiales de enlace entre ambos ejércitos.

Los acuerdos, que se han intensificado con el General Trevilla Trejo ya como Secretario de la Sedena, incluyen cursos de capacitación de militares mexicanos en Estados Unidos y en México, a cargo de militares estadounidenses, Juntas de Comandantes Fronterizos y mesas redondas con distintos temas celebradas en los dos países.

En diciembre de 2025, integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y del Comando Norte participaron en la Sesión Técnica de la Junta de Cooperación entre los dos países, que se celebró en las instalaciones de la Sedena en la Ciudad de México.

En esta reunión, los representantes de los dos ejércitos revisaron el plan de actividades para 2026, afinaron los mecanismos y procedimientos de colaboración y, de manera particular, acordaron sobre la estrategia de seguridad para la Copa Mundial, que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá, e incluye sistemas integrados de comunicación.

El General Ricardo Trevilla Trejo, en lo que va de 2026, ha estado en dos ocasiones en Estados Unidos reunido con sus contrapartes en sesiones de trabajo. Ambos ejércitos sostienen que la colaboración se da bajo el principio de reciprocidad y responsabilidad compartida, confianza mutua y pleno respeto a las decisiones de países soberanos.

Desde el sexenio pasado, Trevilla Trejo, como jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, promovió la cooperación entre los dos ejércitos y firmó acuerdos bilaterales en materia de inteligencia, coordinación en la frontera, combate al tráfico de armas y drogas, y también en el establecimiento de reglas para la interacción con las agencias de seguridad de Estados Unidos.

Como Secretario de la Defensa Nacional, en el marco de las presiones del gobierno de Trump al de Claudia Sheinbaum Pardo, tiene el reto de mantener los altos niveles de cooperación militar entre México y Estados Unidos, en el acuerdo del respeto a la soberanía y el entendimiento mutuo. En el Ejército Mexicano se le reconoce su capacidad para negociar y llegar a acuerdos.