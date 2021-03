La noticia electrizó al país. Yo estaba en casa, redactando la crónica del día anterior. De inmediato empecé a recibir llamadas de amigos que me decían que yo había “pronosticado” el atentado en mi novela; me llamaban “brujo” y demencias semejantes. Por supuesto que no había sido así. Cuando la escribí, ni siquiera sabía que existía un señor llamado Luis Donaldo Colosio. En todo caso, por si las moscas de algún policía político inepto y afanoso de croquetas, busqué refugio en Texas con unos amigos y me fui dos semanas a Dallas (el doble sentido le viene a México “como anillo al dedo”).

Un colapso anunciado

En esas dos semanas pronto me aburrí de no tener nada que hacer y en una visita a Barnes & Noble descubrí un libro que me llamó la atención: Bankruptcy 1995: The Coming Collapse of America and How to Stop It, escrito en 1993 por un empresario multimillonario amigo de Ronald Reagan: Harry E. Figgie.

El libro explica cómo EU iba directo a la bancarrota a consecuencia del catastrófico manejo de sus finanzas públicas por parte de sus gobiernos desde 1971 (cuando Nixon le quitó todo límite a la emisión de su “dinero” fíat, el dólar sacado de la nada, y así mandó la economía entera de EU a la estratósfera). Me devoré el libro de un hilo y lo releí varias veces; lo subrayé, anoté en los márgenes y mastiqué el asunto hasta que medio lo comprendí (siempre he sido muuuuuy lento de entendederas).

La súbita revelación de que el Imperio estaba herido de muerte, por su propia mano, me fulminó como un rayo. Hasta ese momento yo creía que el imperio gringo era inmortal (como miles de mis amigos, familiares y lectores creen aún hoy).