Combate a la corrupción: ¿da resultados?

Hemos tenido que litigar fuerte para conseguir la información del Gobierno municipal de Mazatlán de cuyo estudio detectamos actos de corrupción, porque obviamente se niegan inicialmente a entregar esa información, pero finalmente los obligamos en tribunales a proporcionarla

Desde que nació el Observatorio Ciudadano de Mazatlán a la fecha, hemos tratado de tomar acción para cumplir su principal objetivo: investigar y denunciar actos de corrupción en el Gobierno municipal, del partido que sea.

Durante esos años hemos presentado muchas denuncias por faltas administrativas de servidores públicos del Gobierno municipal, denuncias penales y juicios de amparo.

Hemos tenido que litigar fuerte para conseguir la información del Gobierno municipal de cuyo estudio detectamos actos de corrupción, porque obviamente se niegan inicialmente a entregar esa información, pero finalmente los obligamos en tribunales a proporcionarla.

Los resultados que hemos obtenido van desde sanciones por faltas administrativas a servidores públicos del Gobierno municipal (multas e inhabilitaciones), juicios de amparo para que se respete el derecho a la información y rendición de cuentas y hasta la salida de un presidente municipal.

Así, contestando la pregunta que encabeza esta colaboración, la respuesta es SÍ (con mayúsculas y negritas) y gracias a esos resultados hemos logrado que los servidores públicos que ingresan al Gobierno municipal en cada cambio de administración se la piensen dos veces antes de hacer alguna transa.

Obviamente que la corrupción no se ha acabado ni se va a acabar, en el Observatorio Ciudadano de Mazatlán lo sabemos bien, pero apostamos a que se reduca drásticamente y a que los corruptos sean sancionados, multados, inhabilitados y, de ser el caso, terminen en la cárcel.

Por supuesto que los servidores públicos corruptos no se quedan cruzados de brazos. Desde un Gobernador, hasta algunos alcaldes, han tomado represalias fuertes contra integrantes del Observatorio, pero, modestia aparte, nos han hecho los mandados en los tribunales, algunos están demandados y otros están en la lista, aunque ya haya terminado su periodo.

A pesar de esas represalias injustificadas y abusivas, los integrantes del Observatorio Ciudadano seguimos comprometidos con el combate a la corrupción del gobierno municipal y nunca vamos a tirar la toalla.

De hecho, somos la única organización de la sociedad civil que se ha “atrevido” a denunciar a quienes se creen intocables y poderosos y piensan que pueden cometer actos de corrupción impunemente.

Lamentablemente, las diversas organizaciones de la sociedad civil, como las cámaras empresariales, con algunas excepciones en algunos periodos, sólo sirven de aplaudidores de los alcaldes y achichincles en turno y se quedan calladitos ante el temor de perder sus negocios con el Ayuntamiento o de ser sujetos de represalias.

¿Y las Barras o Colegios de Abogados?, bien gracias, reuniéndose sólo a tomar café, contarse chistes y aprovecharse de puestos directivos para proyección profesional propia, es decir, para llevar agua a su molino.

En estas circunstancias, resalta la importancia del trabajo del Observatorio Ciudadano de Mazatlán porque, fuera de nosotros, no hay nadie que le quiera invertir, tiempo, dinero y recursos humanos en el combate a la corrupción municipal.

El Observatorio está formado sólo por ciudadanos, no apoyamos a ningún partido político, y no admitimos a cualquiera nada más porque quiere entrar o porque puede hacer donativos.

Se busca que, quienes ingresen al Observatorio Ciudadano de Mazatlán, además de aportar donativos, también aporten buenos valores y no tengan conflicto de interés, es decir, no sean proveedores del gobierno municipal.

Los gobiernos municipales corruptos le apuestan a que las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos sean apáticos, es decir, que se quejen incluso en medios y redes sociales, pero no pasen a la acción.

Si usted es un ciudadano y/o empresario honesto y está harto de que en el gobierno municipal roben a manos llenas, administración tras administración y le nace integrarse al Observatorio Ciudadano de Mazatlán, puede ponerse en contacto con nuestro director (Gustavo Rojo) para que presente su aplicación al consejo o le informe las formas en que puede apoyarnos.

Si necesita los datos de Gustavo, envíeme un email a la dirección que aparece en esta colaboración y con mucho gusto se los proporciono.