Come más fibra. No sólo sirve para hacer bien del baño, es esencial para la salud

El déficit en el consumo de fibra (dietética) se ha consolidado como una de las crisis nutricionales más alarmantes de la salud pública contemporánea, representando un fenómeno de desajuste evolutivo sin precedentes.

Mientras que la fisiología humana se optimizó a lo largo de milenios para procesar dietas ricas en polisacáridos vegetales complejos (con fibra), la transición hacia sistemas alimentarios industrializados (procesados) ha reducido drásticamente esta ingesta.

Las recomendaciones internacionales, respaldadas por instituciones como la OMS y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), establecen un rango óptimo de consumo entre 25 y 38 gramos diarios para adultos. No obstante, los datos epidemiológicos globales indican que la mayor parte de la población en sociedades urbanizadas apenas alcanza el 50 por ciento de este requerimiento, una brecha que correlaciona directamente con el aumento de enfermedades metabólicas y crónicas.

Esta carencia no es un accidente biológico, sino el resultado directo de un estilo de vida que prioriza la “conveniencia” sobre la funcionalidad orgánica.

La cotidianidad moderna ha normalizado el consumo de alimentos procesados (pre-digeridos) manufacturados por la industria; productos refinados que han sido despojados de su fibra para prolongar su vida en estante y facilitar una ingesta rápida.

Esta cultura de la inmediatez alimentaria ignora que, desde una perspectiva biológica, la fibra no es un componente inerte, sino un regulador crítico del metabolismo y la salud humana.

La fibra soluble, al hidratarse y formar matrices viscosas (se expande y forma redes) en el intestino delgado, aumenta la resistencia a la difusión de los nutrientes hacia la superficie de absorción (modula la absorción de nutrientes).

Este mecanismo es fundamental para la modulación de la respuesta glucémica; al ralentizar la hidrólisis del almidón (digestión de los carbohidratos) y la absorción de glucosa, se evitan los picos de insulina que, de ser crónicos, provocan resistencia a la insulina y diabetes tipo 2.

En la vida diaria, el consumo de alimentos refinados provoca una absorción casi inmediata de azúcares, sometiendo al páncreas a un estrés metabólico constante que no existía en el entorno ancestral.

Más allá del control del azúcar, el impacto más profundo de la deficiencia de fibra se observa en la ecología del microbioma intestinal.

La fibra dietética actúa como el principal Sustrato de Crecimiento para la Microbiota (MAC, por sus siglas en inglés). En ausencia de estos polímeros complejos, la diversidad bacteriana disminuye drásticamente, un fenómeno que la literatura científica ha vinculado con la aparición de enfermedades crónicas inflamatorias.

Al ser fermentada por bacterias anaerobias en el colon, la fibra da lugar a la producción de Ácidos Grasos de Cadena Corta (AGCC), específicamente acetato, propionato y butirato.

El butirato, en particular, es esencial para la salud humana: funciona como la fuente de energía primaria para las células del colon, estimula receptores relacionados con las señales de saciedad en el cerebro, y regulan el metabolismo de los lípidos.

La carencia de estos metabolitos tiene consecuencias directas en la integridad de la barrera intestinal. Estudios de vanguardia, como los publicados en la revista Cell, han demostrado que, ante la falta de fibra exógena, ciertas especies bacterianas comienzan a degradar la capa de moco de las paredes del intestino como fuente alternativa de energía.

Esta erosión de la barrera protectora aumenta la permeabilidad intestinal, permitiendo el paso de lipopolisacáridos (endotoxinas) bacterianos que se encuentran en el intestino, al torrente sanguíneo, lo que genera un estado de inflamación de bajo grado.

Esta inflamación sistémica es el denominador común detrás de patologías tan diversas como la aterosclerosis, la esteatosis hepática no alcohólica e incluso trastornos neurodegenerativos, evidenciando que el problema de la fibra trasciende por completo el ámbito de la digestión mecánica o el simple estreñimiento.

La sustitución de granos enteros y leguminosas por harinas blancas y extractos azucarados altera profundamente la señalización neuroendocrina del hambre y la saciedad.

Los alimentos con alta densidad de fibra requieren un mayor tiempo de masticación y ocupan un volumen gástrico superior, lo que activa mecanorreceptores y promueve la liberación temprana de hormonas anorexigénicas como el péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1, el que está de moda inyectarse para bajar de peso).

La eliminación de la fibra en la dieta moderna facilita el sobreconsumo calórico pasivo, ya que el individuo ingiere una gran densidad de energía antes de que los mecanismos biológicos de saciedad puedan intervenir.

Por lo tanto, la “brecha de la fibra” no es solo una deficiencia de nutrientes, sino una alteración estructural en la forma en que nuestro cuerpo gestiona la energía y mantiene su integridad inmunológica.

La reincorporación de granos enteros, leguminosas y estructuras vegetales intactas es una intervención farmacológica natural indispensable para mitigar la carga global de enfermedad que padece nuestra sociedad.