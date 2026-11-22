Alejarnos unos minutos del escritorio, dejar de revisar el teléfono y comer tranquilamente permite interrumpir esa dinámica. Las pausas laborales adecuadas pueden ayudar a recuperar la atención y reducir la fatiga

Hay una costumbre en muchos centros de trabajo que hemos terminado por considerar normal. Desayunar frente a la computadora, comer en diez minutos entre una reunión y otra, contestar mensajes mientras damos los primeros bocados o, de plano, saltarnos la comida porque hay demasiadas cosas pendientes. A veces incluso presumimos que podemos comer y trabajar al mismo tiempo, como si aprovechar cada minuto fuera sinónimo de productividad. El problema es que nuestro organismo no entiende lo que es una agenda de trabajo. Comer no es simplemente introducir alimentos al cuerpo para seguir funcionando; es un proceso biológico complejo que necesita tiempo y tiene consecuencias para nuestra salud física y mental.

Comer demasiado rápido modifica la manera en que nuestro cerebro reconoce cuándo hemos comido suficiente. La sensación de saciedad no aparece inmediatamente después de ingerir alimentos. Conforme comemos, el aparato digestivo libera señales hormonales (como la colecistoquinina, el GLP-1 y el péptido YY) que informan al cerebro sobre la cantidad de alimento consumido y ayudan a regular el apetito. Estas señales necesitan tiempo para integrarse. Si comemos demasiado rápido, podemos consumir más alimentos antes de que el cerebro registre adecuadamente que estamos satisfechos. Es como llenar un recipiente sin darle tiempo al indicador de nivel para actualizarse.

La situación empeora cuando comemos mientras trabajamos. Al dividir nuestra atención entre responder correos, atender reuniones y alimentarnos, prestamos menos atención a las cantidades consumidas y a las señales de hambre y saciedad. Además, comer rápidamente reduce el tiempo de masticación, que es el primer paso de la digestión. En la boca, los alimentos se fragmentan y se mezclan con la saliva, cuya amilasa inicia la degradación de algunos carbohidratos. Cuando comemos apresuradamente también podemos tragar más aire, favoreciendo la distensión abdominal y los eructos. En personas susceptibles, las comidas rápidas y abundantes pueden agravar la indigestión y el reflujo gastroesofágico.

Pero las consecuencias no terminan en la digestión. Diversos estudios han encontrado asociaciones entre comer rápidamente y una mayor prevalencia de obesidad, resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Una explicación es que ingerir alimentos a gran velocidad facilita consumir más calorías antes de experimentar saciedad. Cuando el exceso energético se mantiene durante mucho tiempo, las células del tejido adiposo aumentan de tamaño y pueden desarrollar alteraciones en su funcionamiento. El tejido adiposo no es solamente un almacén de grasa; también produce sustancias que regulan la actividad del sistema inmunológico y el metabolismo. Cuando se expande excesivamente puede liberar mayores cantidades de mediadores inflamatorios (como TNF- e IL-6) favoreciendo un estado de inflamación crónica de bajo grado que contribuye al desarrollo de resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular.

También importa el estado en el que nos encontramos cuando comemos. Trabajar bajo presión constante activa el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, encargado de regular la liberación de cortisol (la hormona del estrés). Esta hormona ayuda a movilizar energía y mantener disponible la glucosa para responder a situaciones exigentes. Sin embargo, cuando el estrés se prolonga, puede alterar la regulación del apetito, el sueño y la sensibilidad a la insulina. Además, puede incrementar nuestra preferencia por alimentos muy palatables (aquellos que combinan grandes cantidades de grasas, azúcares y sal). Por eso, después de una jornada particularmente pesada, muchas veces terminamos recurriendo a frituras, pan dulce, comida rápida o bebidas azucaradas en lugar de alimentos nutricionalmente más completos.

Otro problema es sustituir las comidas por productos que podemos consumir rápidamente. Muchos alimentos ultraprocesados aportan grandes cantidades de energía, pero poca fibra y una calidad nutricional limitada. Una dieta basada habitualmente en estos productos puede favorecer alteraciones metabólicas y desplazar alimentos que proporcionan proteínas, vitaminas, minerales y fibra, fundamentales para el funcionamiento del organismo.

Hacer una pausa para comer tiene beneficios que van más allá de la nutrición. Durante la jornada acumulamos demandas cognitivas, cambiamos constantemente de tarea y mantenemos la atención sobre múltiples estímulos. Esta actividad sostenida genera fatiga mental, que puede manifestarse como menor concentración, más errores y dificultad para tomar decisiones. Alejarnos unos minutos del escritorio, dejar de revisar el teléfono y comer tranquilamente permite interrumpir esa dinámica. Las pausas laborales adecuadas pueden ayudar a recuperar la atención y reducir la fatiga.

En Sinaloa, podrían aplicarse medidas a una estrategia estatal de prevención de enfermedades metabólicas y cardiovasculares, vinculando a las autoridades de salud, educación y trabajo con empresas, universidades y centros de investigación. No se trata simplemente de organizar campañas para decirle a la gente que coma mejor, sino de modificar las condiciones que hacen difícil llevar una alimentación saludable. La prevención también ocurre en las oficinas, hospitales, escuelas, fábricas y cualquier otro lugar donde transcurre buena parte de nuestra vida.

Quizá deberíamos dejar de pensar que comer en diez minutos y regresar inmediatamente al trabajo es una muestra de eficiencia. Nuestro organismo no entiende de pendientes, correos electrónicos ni fechas de entrega. Necesita energía, nutrientes y pausas para funcionar correctamente. Comer bien durante la jornada laboral no es tiempo que le quitamos a la productividad, sino una inversión en la salud y el desempeño de quienes hacen posible esa productividad. Porque trabajar sin detenerse puede parecer eficiente durante unas horas, pero hacerlo a costa de nuestra salud es una estrategia bastante mala a largo plazo.