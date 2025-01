Comienzo de la nueva era

Con el fenómeno de la violencia que acosa Sinaloa desde el mes de septiembre del año pasado, la mayoría de la gente se pregunta ¿cuál será la nueva normalidad?, al igual que ¿cuándo cesarán las confrontaciones y la escalada de violencia que nos atenaza?

Cada vez más nos acostumbramos a vivir una nueva normalidad. Es común que escuchemos expresiones de sorpresa, admiración y extrañeza ante algunos hechos, diciendo que esas cosas no sucedían antes y que el mundo se está descomponiendo de fea manera.

Primeramente, nos encontramos inmersos en una pandemia universal de Covid, que trastocó nuestra vida. Fue ante esta sanitaria coyuntura que comenzamos hablando de nueva normalidad. Sentimos, con la irrupción de ese tremendo flagelo, que después de la tormenta tendríamos que acoplarnos al nuevo panorama que se ofreciera al escampar el cielo.

De igual manera está aconteciendo, ahora, con el fenómeno de la violencia que acosa Sinaloa desde el mes de septiembre del año pasado. La mayoría de la gente se pregunta ¿cuál será la nueva normalidad?, al igual que ¿cuándo cesarán las confrontaciones y la escalada de violencia que nos atenaza?

Es de esperar que alcancemos pronto la tranquilidad y la calma. Sin embargo, tengamos presente que invariablemente pensamos que el tiempo pasado fue mejor. Muchos adultos mayores sostienen que la juventud de hoy es más incompetente e inmadura que la nuestra, salvo en cuestiones de índole tecnológica. Las letanías contra los jóvenes han sido recurrentes en todas las épocas, tildándolos de ingenuos, infantiles e inexpertos.

Sin embargo, tengamos presente que la novedad o la nueva normalidad no inician repentinamente, como escribió Bertolt Brecht: “Una nueva era no comienza de repente. Mi abuelo ya vivía en la nueva era. Mi hijo probablemente aún viva en la vieja. La carne nueva se come con tenedores viejos. No fueron los primeros autos ni los tanques. No fueron los aviones sobre los techos ni los terroristas. De los nuevos transmisores vinieron las viejas estupideces. La sabiduría fue de boca en boca”.

¿Cómo impulso la nueva era?