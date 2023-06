sicairos6204@gmail.com

A la sociedad sinaloense le toca una parte importante de la labor de vigilancia y respaldo al buen tino de la Comisión de Selección para decidir por tres incuestionables trayectorias y vocaciones en materia anticorrupción, que empujen a un CPC más activo en el ejercicio de sus atribuciones, diferente al de la pasividad actual que se traduce en permisibilidad para los perpetradores de manejos ilícitos de las finanzas públicas. El retraso de dos meses en la resolución adquiriría grado de insignificancia si el trabajo efectuado por el ente selector fortalece al SEMA de Sinaloa y restablece la confianza social en dicho Sistema.

Había cundido la desesperación en algunas organizaciones de la sociedad civil por la tardanza de la Comisión de Selección en la designación de tres mujeres que se integrarán al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, pero si el tiempo tomado operará en la determinación a favor de los mejores perfiles y la transparencia del proceso, entonces valió la pena la espera. Aquí sí importa saborear el fruto en el punto ideal de maduración, antes que ofrecerlo con lo amargo de la cosecha precoz.

Lo cardinal sigue siendo que la decisión de la Comisión de Selección eluda los obstáculos, intereses, boicots y cuanto lastre estorbe para que la sociedad tenga a sus mejores defensores en la encomienda de amarrarles las manos y frustrarles las codicias a los consuetudinarios desfalcadores de los erarios estatal y municipales. Ubiquemos a los que se interponen para obstruir el mejor desenlace del procedimiento como al caballo viejo que no aprende trote nuevo.

Tampoco se puede caminar tan rápido sobre las arenas movedizas que en sí representan los que todavía le apuestan a la demolición de los mecanismos de rendición de cuentas. Es verdad que la corrupción va a paso veloz, arremangando leyes y sistemas de contención, sin embargo es de manera pausada e inteligente como deben erigirse los muros de contención a delitos contra las finanzas públicas que son de afectación general.

La resolución del órgano selector podría ocurrir la semana próxima si una mayoría de sus integrantes converge en una sesión pública, abierta a la observación ciudadana, para someter a votación a las cinco aspirantes que pasaron los filtros que establece la convocatoria y definir a favor de tres, que ocuparán por períodos de uno, dos y tres años sus cargos en el CPC. El reto de esta coyuntura consiste en que la mayoría se integre con al menos cinco de los comisionados y que además se habiliten en decidir por lo mejor.

En la columna que publicó ayer en Noroeste, Jorge Ibarra Martínez, miembro de la Comisión de Selección, despeja algunos nubarrones que se posaban sobre el procedimiento en curso, y afirma que está por concretarse la renovación del ala ciudadana del CPC. “Ahora sí, todo está listo para que la próxima semana se conozcan los resultados. Los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción ya no tendrán pretexto para trabajar de manera coordinada para prevenir y combatir los actos de corrupción que cada día se acumulan más en Sinaloa”.

Que así sea, con la mentalidad nueva donde no influya el esquema de concesiones ni la idea de estirar la ley más allá de sus estipulaciones específicas. Una de las causas por las cuales se ralentizó el trabajo de la Comisión de Selección es que una de las aspirantes que no cumplió con el requisito de no desempeño de cargo de dirección o militancia partidista ni puesto público en los siete años anteriores a la designación, alegó violaciones a sus derechos humanos en el modo de discriminación y al ampararse puso en pausa el proceso deliberativo.

Otro motivo de postergación fue el hecho de que a la fecha de cierre de registro de postulantes al CPC que establecía la convocatoria, el 23 de enero de 2023, tuvo que ampliarse al 15 de febrero debido al poco interés por participar. Al final se registraron nueve aspirantes, cuatro que no cumplieron con los requisitos, y de las cinco ya aprobadas se elegirá a las tres mujeres que se integrarán al Comité de Participación.

Un escollo más serían los alegatos insulsos sobre supuestos conflictos de interés de los miembros de la CS que fueron propuestos por órganos ciudadanos y que deben deliberar por postulaciones al CPC proveniente de las mismas organizaciones cívicas. Se pasa por alto que hay una Ley del Sistema Anticorrupción de Sinaloa que es la que rige precisamente para que no salgan adelante las interpretaciones aviesas de tales preceptos, que nunca faltan.

Pero la crucial obligación de la tarea bien hecha les corresponde a los integrantes de la Comisión de Selección. Observemos pues el desempeño de Jorge Rubén Ibarra Martínez, Daniel Elizondo de la Torre, Flavio Herrera Verdugo, Jesús Alexander Quiñónez, Alondra Sánchez Lizárraga, Reyna Christian Sánchez Parra, Roberto Carlos López López, Delia María Guadalupe Félix Guzmán y Giovani Hasael Chávez Piña. No le fallen a Sinaloa.