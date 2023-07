El Gobierno del Estado está llamado a adquirir plena conciencia de que las madres, padres y demás familiares que buscan a sus desaparecidos compiten desventajosamente con el crimen organizado que no está dispuesto a que la sociedad civil penetre en regiones donde fincan sus emporios delictuosos.

Por lo pronto se necesita la vigilancia e involucramiento ciudadano en esta fase de selección partiendo de que la cuestión a resolver a nadie nos resulta ajena. La privación ilegal de la libertad, acto original que transita a la angustia de no saber dónde están, vivos o muertos, nuestros seres queridos, violenta las garantías en general, víctimas o no, reclama valentía y perseverancia; atrevimientos completos y convencimientos irreversibles.

El Gobierno del Estado está llamado a adquirir plena conciencia de que las madres, padres y demás familiares que buscan a sus desaparecidos compiten desventajosamente con el crimen organizado que no está dispuesto a que la sociedad civil penetre en regiones donde fincan sus emporios delictuosos. En sí los hampones no quieren bloquear las indagatorias de las rastreadoras; lo que cuidan son cotos de impunidad donde los enclaves delictivos delimitan las franjas del Sinaloa sin más ley que la de los ellos, los malandros.

Importa redundar que la obra física y la operación logística son trascendentes, no obstante que la prioridad es la seguridad de los miembros de colectivos rastreadores y la localización de las y los desaparecidos. Tener presente que los sacrificios de Sandra Luz Hernández, asesinada el 12 de mayo de 2014 mientras buscaba a su hijo, y Rosario Lilian Rodríguez, quien corrió la misma suerte en Elota el 30 de agosto de 2022, no admiten bajar la guardia en cuidar a aquellas que continúan en el calvario de encontrar a los suyos.

Pero lo que queda por hacer es aún bastante, en dos frentes que no admiten los puntos ciegos de la apariencia: uno de los cuales es garantizar la seguridad de las familias buscadoras en permanente peligro frente a la delincuencia que pretende frenarlas en su lucha, y otro en la inversión y voluntad pública para crecer los instrumentos técnicos, humanos y científicos que permitan sea más rápida y fiable la labor de ubicación de aquellos que le tatúan a Sinaloa la cruel interrogante de ¿dónde están?

No se parte de cero, por supuesto. El 1 de noviembre de 2021, el mismo día que inició su mandato de seis años, el Gobernador arrancó como primer acto la reunión con familiares, voceros y líderes de colectivos de búsqueda, dándole un viraje total a la actitud de anteriores titulares del Ejecutivo estatal que en el discurso apoyaban y en los hechos simulaban. Con el nuevo gobierno vino la indicación de no dejar solas a las madres rastreadoras.

Reverso

Que no es día de excursión,

Relevo y ratificación

Le tocó bateo emergente al Secretario de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, cubriendo la ausencia por vacaciones del Gobernador Rubén Rocha Moya. Y como no admite asueto el tema de la judicialización de supuestos delitos cometidos por funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, entre éstos el Rector Jesús Madueña Molina, el segundo hombre con más poder en la administración pública estatal dijo que “la autonomía no significa permiso para cometer delitos. Es principio constitucional básico que todo órgano que administra recursos públicos tiene que dar cuenta de ellos, y el mal ejercicio de los recursos públicos debe ser sancionado. Se llama Estado de Derecho. El Gobernador lo ha dicho aquí, no hago más que repetir sus palabras; uno de los principios básicos de este gobierno es la lucha contra la corrupción”.