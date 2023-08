Presidente y Socio Fundador de CEDEM. / c_dumois@cedem.com.mx / http://www.cedem.com.mx

Hemos participado en el proceso de formación de infinidad de sucesores e hijos de empresarios, pero siempre a partir de la edad de 18 años o más. Hoy tenemos el reto de ayudar a varias familias a formar a sus hijos desde muy pequeños. Ante un entorno permisivo y relativista, este desafío suena más complicado de resolver que el cambio climático, armonizar la relación geopolítica o eliminar la pobreza en el mundo.

Cambia tu forma de educar, cambia el mundo.

Después de varios viajes a Silicón Valley, vemos que la capacidad de renovación de este lugar es inagotable. Esta última vez descubrimos, una vez más, varias cosas novedosas, pero sin duda la más impactante es la obra de Esther Wojcicki, una gran maestra que está liderando una revolución global sobre cómo educar hijos y alumnos en la era digital.

Ya tenemos experiencias sobre el tema de la formación de hijos de empresarios que comentamos hace poco en un artículo que titulamos “Carrera del Sucesor”, pero el planteamiento de Wojcicki, la madrina de Silicón Valley, es tan potente y convincente que hemos decidido incorporarlo también en nuestro esquema.

Además de educar a sus tres exitosas hijas (notables empresarias y científica), Esther ha educado en Palo Alto High School a reconocidos personajes, como Larry Page y Sergei Brin, fundadores de Google; al actor James Franco, al campeón de la NBA Jeremy Lin; a Lisa, la hija de Steve Jobs; y a muchos más.

Woj, como le llaman sus alumnos, ha trabajado décadas en perfeccionar su metodología TRICK (por sus siglas en inglés), que se centra en cinco elementos, que ahora describo.

Confianza (Trust). Con el temor que reina entre los padres, hoy enfrentamos una crisis de confianza que transmitimos a nuestros hijos. Esto les lleva a tener miedo de ser genuinos e independientes. A los padres nos toca transmitirles seguridad en la toma de decisiones y fomentar su empoderamiento y autonomía.

Respeto (Respect). Cada niño tiene sus propios talentos. Necesitamos esforzarnos por ayudarles a descubrirlos y no tratar de imponerles qué carrera elegir. Nuestra labor como padres y maestros es apoyarlos mientras ellos definen y persiguen sus metas. Mal les hacemos si suponemos saber el camino profesional que les conviene seguir. Hemos de respetar su vocación y ayudarles a explorar ampliamente sus alternativas.

Independencia (Independence). Los niños que aprenden a ser responsables desde pequeños se alistan para afrontar sus problemas y aprovechar oportunidades de manera innovadora, confiando en su instinto y creatividad al lidiar con la adversidad aún en las situaciones más caóticas. Sí es importante cuando son pequeños la obediencia y la disciplina, pero muy rápido en su crecimiento les corresponde desarrollar independencia y valentía en sus posturas y decisiones.

Colaboración (Collaboration). Esto significa trabajar juntos con la familia y con compañeros de estudio o de trabajo. En esta época dar órdenes no es efectivo. “No deberíamos decirles a nuestros hijos qué tienen que hacer, sino preguntarles por sus ideas y trabajar juntos para encontrar soluciones”. No hay trabajo en equipo si no aprenden de nosotros a dialogar practicando la escucha activa.

Consideración (Kindness). A veces somos más considerados con desconocidos que con nuestros hijos. La consideración nos lleva a la gratitud y el perdón y al servicio a los demás. Implica un trato delicado y a final de cuentas se orienta a buscar hacer más agradable la vida a los demás. Es importante que nuestros hijos le den la importancia que tiene tratar a todos como personas.

Además de las actividades, retos y responsabilidades que procuremos que vivan y enfrenten nuestros hijos, como lo hemos descrito, adicionalmente queremos integrar esta metodología Trick en nuestros programas de formación de sucesores.

Este libro, que en español se titula “Cómo Educar Personas de Éxito”, es lectura obligada de todos los padres y profesores responsables que realmente quieran formar a sus hijos como triunfadores.

* “Dueñez®” es una marca registrada por Carlos A. Dumois