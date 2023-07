Parte del problema radica en que definir la ciencia resulta sorprendentemente complicado. Existe la idea general de que toda ciencia debería, de alguna manera, estar relacionada con la comprobación empírica. Sin embargo, algunas actividades científicas son principalmente teóricas, y las diferentes disciplinas abordan el empirismo con objetivos, metodologías y estándares diversos

En los albores del Siglo 18, un doctor alemán llamado Samuel Hahnemann comenzó a publicar artículos sobre un novedoso enfoque terapéutico que él denominó homeopatía. La teoría de Hahnemann se sustentaba en dos hipótesis centrales. En primer lugar, sostenía que el tratamiento para una dolencia debía consistir en una dosis de algo que pudiera provocar esa misma dolencia. En segundo lugar, afirmaba que las medicinas diluidas son más potentes que las concentradas.

Así, por ejemplo, un remedio homeopático para el insomnio podría incluir una solución extremadamente diluida de cafeína. A lo largo de los siguientes 300 años, numerosos médicos y pacientes se volcaron a la homeopatía, llegando a construirse hospitales enteros enfocados en tratamientos homeopáticos. Sin embargo, a pesar de todo esto, numerosos estudios han demostrado que la homeopatía carece de efecto terapéutico y sus tratamientos suelen ser tan efectivos como placebos. Entonces, ¿por qué tantos profesionales e instituciones aún apoyan esta práctica? La respuesta radica en que la homeopatía es una pseudociencia: una colección de teorías, métodos y suposiciones que aparentan ser científicos, pero que en realidad no lo son. En los peores casos, los adeptos de la pseudociencia fomentan esta confusión para explotar a las personas. No obstante, incluso cuando actúan de buena fe, la pseudociencia sigue impidiendo que las personas obtengan la ayuda que necesitan.

Entonces, ¿cómo se supone que debemos distinguir entre lo que es ciencia y lo que es pseudociencia? Esta interrogante es conocida como el problema de la demarcación, y no tiene una respuesta sencilla. Parte del problema radica en que definir la ciencia resulta sorprendentemente complicado. Existe la idea general de que toda ciencia debería, de alguna manera, estar relacionada con la comprobación empírica. Sin embargo, algunas actividades científicas son principalmente teóricas, y las diferentes disciplinas abordan el empirismo con objetivos, metodologías y estándares diversos.

En el Siglo 20, el filósofo Karl Popper intentó resolver el problema de la demarcación mediante una regla sencilla. Sostenía que para que una teoría sea considerada científica, debe ser falsable, es decir, susceptible de ser refutada. Esto requiere que la teoría haga predicciones específicas. Por ejemplo, si se teoriza que la Tierra gira alrededor del Sol, se debería poder predecir la trayectoria de otros cuerpos celestes en el cielo nocturno. Estas predicciones podrían entonces ser contrastadas con las observaciones, y la teoría podría ser refutada si los resultados no concuerdan. El criterio de falsificación de Popper es una excelente manera de identificar campos pseudocientíficos como la astrología, que realizan predicciones demasiado amplias y que se adaptan a cualquier observación. No obstante, la falsabilidad por sí sola no resuelve completamente el problema de la demarcación.

Muchas cosas que hoy consideramos ciencia alguna vez fueron inverificables debido a la falta de conocimiento o tecnología. Afortunadamente, existen otros factores que podemos utilizar para identificar la pseudociencia, incluida la forma en que un campo responde a la crítica. Los científicos siempre deberían estar abiertos a la posibilidad de que nuevas observaciones puedan cambiar lo que pensaban anteriormente, y las teorías que han sido ampliamente refutadas deberían ser descartadas en favor de nuevas explicaciones. Por el contrario, las teorías pseudocientíficas suelen ser continuamente modificadas para explicar cualquier resultado contradictorio. Los campos pseudocientíficos no buscan abordar sus sesgos internos ni participar de manera significativa en la revisión por parte de sus pares.

Otro indicador clave de la ciencia es la coherencia general. La ciencia se basa en una red de información compartida que se desarrolla a través de la investigación continua en diversas disciplinas. Pero la pseudociencia a menudo ignora o niega esta reserva compartida de datos. Por ejemplo, los creacionistas afirman que los animales no evolucionaron de un ancestro común y que la Tierra tiene menos de 20,000 años. Sin embargo, estas afirmaciones contradicen una enorme cantidad de evidencia en múltiples disciplinas científicas, incluyendo la geología, paleontología y biología. Aunque el método científico es nuestra herramienta más confiable para analizar la evidencia empírica del mundo que nos rodea, ciertamente no revela todo sobre la condición humana. Las creencias basadas en la fe pueden desempeñar un papel importante en nuestras vidas y tradiciones culturales. No obstante, la razón por la cual es tan importante establecer una línea divisoria es que a menudo las personas disfrazan sistemas de creencias como ciencia en un esfuerzo por manipular a otros o socavar descubrimientos científicos legítimos.

E incluso en casos en que esto pueda parecer inofensivo, legitimar la pseudociencia puede obstaculizar el progreso científico genuino. En un mundo donde cada vez es más difícil distinguir entre hechos y ficción, es esencial mantener agudas nuestras habilidades de pensamiento crítico. Así que la próxima vez que escuches una asombrosa nueva afirmación, pregúntate: ¿podríamos poner esto a prueba? ¿Los individuos detrás de esta teoría actualizan sus afirmaciones con nuevos hallazgos? ¿Es esto coherente con nuestra comprensión científica más amplia del mundo? Porque aparentar ser científico y ser verdaderamente científico son dos cosas muy diferentes.