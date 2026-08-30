¿Cómo recuperar la confianza en la marca si un producto nos defrauda? (Un análisis aplicable a empresas, instituciones, partidos políticos, etc.)

Cuando elegimos algo que nos gusta, el cerebro opera como una máquina de predicción impulsada por el neurotransmisor dopamina. Si el producto cumple su promesa, este neurotransmisor se libera y nos envía una señal clara “esto es seguro, repítelo”. Sin embargo, si falla gravemente, la expectativa se rompe de golpe en lo que los neurocientíficos llaman “error de predicción negativo

Una marca trasciende por completo el objeto, la persona o el servicio que ofrece; en la percepción de la gente, ésta funciona como una promesa basada en la memoria, la emoción y la confianza. Cuando alguien elige un producto, no solo evalúa atributos técnicos, sino que activa una red de expectativas vinculadas a la identidad y los valores que esa marca representa. Por ello, el producto es la prueba de fuego de la relación; cada acierto refuerza un vínculo neurobiológico de lealtad y seguridad, mientras que cualquier falla se percibe como una traición a la palabra empeñada, alterando drásticamente la valoración emocional del consumidor.

Cuando elegimos algo que nos gusta, el cerebro opera como una máquina de predicción impulsada por el neurotransmisor dopamina. Si el producto cumple su promesa, este neurotransmisor se libera y nos envía una señal clara “esto es seguro, repítelo”. Sin embargo, si falla gravemente, la expectativa se rompe de golpe en lo que los neurocientíficos llaman “error de predicción negativo”. La dopamina cae en picada mientras la amígdala (el centro de alarma) y la corteza cingulada anterior (encargada de procesar el dolor y el engaño) se encienden al máximo, generando una mezcla de ira, peligro e indignación. El cerebro cataloga a la marca como una amenaza.

Frente a esta crisis, muchas marcas cometen el error de recurrir a campañas agresivas de marketing para intentar seguir vendiendo el mismo producto defectuoso o maquillar la falla. Sin embargo, este atajo resulta contraproducente por que la gente tarde o temprano se da cuenta del engaño, lo que el cerebro interpreta como una manipulación deliberada, profundizando aún más el rechazo y destruyendo la poca credibilidad que quedaba.

A pesar de esta reacción, el cerebro humano posee una notable capacidad para perdonar, siempre que la marca sepa tomar las acciones correctas y activar los estímulos biológicos adecuados.

Cuando una marca admite su error con humildad, transparencia y una solución real, la corteza prefrontal ventromedial (encargada del razonamiento y la empatía) toma el control y le ordena a la amígdala que se calme porque el peligro ha pasado. Al ver que la organización (la marca) da la cara, se libera oxitocina, la hormona del apego y la confianza. Si además, la compensación supera las expectativas iniciales, el núcleo accumbens experimenta una descarga de dopamina superior a la que existía antes de la crisis. La ciencia denomina a este fenómeno la paradoja de la recuperación; paradójicamente, una marca que arruinó las cosas pero las arregló de forma ejemplar puede terminar generando más lealtad que la que tenía antes.

Este proceso de choque y reconciliación neuronal se ha vivido de forma muy clara en México. En 2016, miles de usuarios entraron en pánico cuando los teléfonos Galaxy Note 7 (producto) comenzaron a incendiarse espontáneamente. La empresa tuvo que pedir públicamente a sus clientes que apagaran los equipos, encendiendo las alertas en la amígdala del consumidor. Sin embargo, al retirar los dispositivos del mercado global, reembolsar el dinero e implementar un control de calidad extremo, Samsung (marca) logró que la corteza prefrontal de sus clientes reevaluara la situación, recuperando así su liderazgo en el país.

Este mismo fenómeno neurobiológico se traslada con idéntica precisión a la política, aunque con un nivel de intensidad emocional e identitaria mucho mayor. Para el cerebro, los gobiernos, candidatas y candidatos, e ideologías no son conceptos abstractos, sino que se procesan a través de las mismas redes neuronales que gestionan las relaciones personales y el apego al grupo. Cuando un ciudadano deposita su voto o simpatía en un partido, el sistema de recompensa establece una expectativa de bienestar, justicia o representación.

Un escándalo de corrupción, el incumplimiento de propuestas clave o una mala gestión actúan como una falla de producto. En ese momento, la dopamina cae drásticamente mientras se hiperactivan la amígdala y la ínsula anterior (la estructura que procesa desde el asco biológico hasta la traición moral). Ante este escenario, la marca política deja de ser vista como un aliado y se convierte en una amenaza directa para los recursos, valores o seguridad de la gente.

Por ello, ofrecer un “producto” de calidad (como candidaturas y equipos de trabajo sólidos) es indispensable para generar confianza y garantizar la permanencia a largo plazo. La fiabilidad crea hábitos de consumo al reducir la incertidumbre.

Para perdurar a través del tiempo, una marca debe combinar la garantía de su producto con una capacidad ágil de innovación y una conexión emocional que la mantenga relevante. En última instancia, la verdadera lealtad se sostiene en no fallar (o reconocer errores y redimirse), así como en saber evolucionar junto con la sociedad.