No exenta de polémicas, la casa encuestadora Massive Caller presentó hace unos días un amplio estudio demoscópico sobre las preferencias en los 300 distritos electorales de México. Se trata de la encuesta electoral más robusta publicada para consumo abierto al público en el proceso electoral 2024.

Con más de 180,000 encuestas telefónicas levantadas en el mes de marzo pasado en cada uno de los distritos federales, con una muestra representativa de 600 casos por distrito, la casa encuestadora proyecta que la coalición PAN, PRI y PRD obtendrán 125 curules de mayoría, mientras que el bloque de partidos que conforma el oficialismo Morena, PT y Verde tendrían triunfos electorales en 163 distritos. El partido Movimiento Ciudadano, lograría apenas 12 escaños por la vía directa, esto solo en distritos mayoritariamente urbanos de Jalisco y Nuevo León.

Según las cuentas de Massive, la oposición en el Frente que encabeza Xóchitl Gálvez sumará 91 escaños por la vía plurinominal, mientras que Morena, PT y Verde tendrán por la vía plurinominal 96 curules más en San Lázaro. Movimiento Ciudadano, alcanzaría 13 espacios por vía de representación proporcional con mayores posibilidades en la circunscripción 1 y 2.

Geográficamente en entidades como Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro y Yucatán los candidatos del Frente Amplio tienen ventaja sobre los abanderados del llamado bloque de la 4T. Mientras que, en Ciudad de México, Puebla, Zacatecas y el Estado de México, la preferencia de los distritos es cerrada para los dos bloques mayoritarios. En entidades como Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Tlaxcala, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz son para la 4T. Solo Jalisco muestra una alta preferencia por candidatos y candidatas de Movimiento Ciudadano, quienes en Nuevo León se disputan a palmo los espacios contra los bloques de la oposición y el oficialismo.

En Sinaloa las cosas no marchan bien para las candidatas y candidatos del Frente Opositor, en ninguno de los 7 distritos federales la oposición tiene posibilidades de triunfo según la encuesta nacional. El más competitivo hasta la fecha del levantamiento es el Distrito 3 con cede en Guasave, la distancia entre Morena y el Frente es apenas de menos de 5 por ciento lo que podría declararse un empate técnico según la metodología.

El esperado arranque de las campañas locales le dará un sentido distinto a las campañas federales que parecen no despertar el interés generalizado de la ciudadanía sinaloense. Si con la chispa de las elecciones locales se logra motivar la atención del votante, será posible ver cambios en las preferencias. Si por el contrario, el arranque de los procesos locales pasa desapercibido de la misma forma que han pasado estos días de campaña, la oposición estará en grandes problemas por la tendencia inercial de las preferencias.

Por último, debo decir que no me lo contaron, yo lo vi y fue notorio que la campaña de Xóchitl Gálvez en Sinaloa está completamente abandonada, desorganizada y en crisis. En los municipios del sur de Sinaloa - Concordia, Elota, Rosario y Escuinapa- después de más de un mes de campaña la propaganda de la candidata presidencial no llega y los militantes están de manos caídas. Ni banderas, calcomanías, pendones, ni nada. Gálvez está a su suerte y la sequía se extiende a los municipios del norte de Nayarit. En Acaponeta y Tecuala, no hay al paso, ni una barda, ni un espectacular, ni nada del Frente Opositor. En el norte de Nayarit y sur de Sinaloa, parece que Claudia compite sola. Por eso, que las dirigentes que hoy comandan el Frente y ya apartaron espacio en las listas plurinominales, que no se digan sorprendidas cuando reciban las actas de escrutinio el próximo día de la elección. Luego le seguimos.

