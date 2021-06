Benito Juárez, quien se desempeñó como vicepresidente y ministro de Gobernación, posteriormente fue nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió el poder el 21 de enero como Presidente interino, según mandaba la Constitución. Así comenzó la Guerra de Reforma. Juárez llegó al poder por medio de ese golpe de estado, no por elección.

Consignas republicanas

“¿John Kerry como ‘Zar del Clima’? Este personaje tiene cinco mansiones, 12 coches, dos yates y un jet privado, pero te dice que tú debes ser pobre, usar el transporte público o bicicleta, no comer carne (supuestamente para reducir las manadas de vacas y sus pedos de metano que contribuyen al incremento atmosférico del CO2), montar un auto eléctrico (si tienes para pagarlo) y encontrar otro empleo (si puedes) para sustituir al que perdiste en la industria petrolera o de gas”.

“El perdón de los préstamos escolares no significa realmente su perdón sino su transferencia a que lo paguen quienes ni los pidieron, ni los aceptaron, ni los gastaron”.

Bicicletas

A propósito de estos vehículos no contaminantes y tampoco costosos, menciona estas otras ventajas el paisano Joaquín: “Tampoco hay preocupación por dar ‘mordida’ y hasta pasa uno desapercibido en retenes policiacos, porque para la ‘ley’, viajar en vehículo motorizado, feo, viejo, nuevo o ‘placoso’, constituye un ‘derecho policiaco’ de ‘pasar báscula’ sin importar el artículo 11 de la Constitución sobre la libertad de tránsito ni el 16, el de no ser molestado en su persona y bienes; o el 21 que limita a los policías a realizar actos de investigación siempre y cuando sean vigilados por un Agente del Ministerio Público. Debido a los retenes en carreteras, es un suplicio viajar en México de sur a norte y bien rápido en sentido opuesto porque no hay revisiones”.

El Gus abunda: “Más acerca de ciclistas, mexicanos, al menos: No necesitan obedecer los semáforos; no requieren de respeto hacia los ciudadanos pedestres, no tienen límite de velocidad a cumplir, pueden ir en sentido contrario con plena impunidad, pueden injuriar -y también agredir- a peatones que se cruzan en su camino y cuanto atropello se les ocurra: son totalmente impunes y a quien se queje le va como en feria, como sucedió con Ángel Verdugo. O conmigo”.