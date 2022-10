Composta humana

California Legalizes ‘Human Composting’

POR TYLER DURDEN

California está a punto de darle a la gente una tercera opción sobre qué hacer con un cuerpo después de la muerte.

En lugar de sólo entierro o cremación, el estado ahora permitirá que las personas elijan el compostaje humano o la reducción orgánica natural (NOR) a partir de 2027, luego de que el Gobernador Gavin Newsom firmara el Proyecto de Ley 351 de la Asamblea la semana pasada, según SF Gate.

El proceso de compostaje de un cadáver, ya legalizado en Washington, Colorado y Oregón, consiste en colocar el cuerpo en un recipiente reutilizable, rodearlo con astillas de madera y airearlo para que crezcan microbios y bacterias. Después de aproximadamente un mes, los restos se descompondrán y se transformarán completamente en tierra. Empresas como Recompose en Washington ofrecen el servicio en una instalación de reducción orgánica natural. SF Gate.

El proceso se considera ‘verde’, ya que no requiere la quema de combustibles fósiles ni la emisión de monóxido de carbono. Según National Geographic, las cremaciones tan sólo en los EU emiten alrededor de 360,000 toneladas métricas de dióxido de carbono al año.

Y según la autora del proyecto de ley, la asambleísta Cristina García (D), la amenaza del cambio climático motivó la nueva ley, particularmente después de que el condado de Los Ángeles suspendiera las regulaciones sobre las emisiones de cremación durante la pandemia.

“AB 351 brindará una opción adicional para los residentes de California que es más respetuosa con el medio ambiente y les brinda otra opción para el entierro”, dijo García en un comunicado. “Con el cambio climático y el aumento del nivel del mar como amenazas muy reales para nuestro medio ambiente, este es un método alternativo de disposición final que no contribuirá con las emisiones a nuestra atmósfera”.

García dice que ella misma puede elegir NOR cuando muera. “Espero continuar con mi legado de luchar por el aire limpio usando mis restos reducidos para plantar un árbol”.

La idea de compostar restos humanos ha planteado algunas cuestiones éticas. La versión de la ley de Colorado dicta que el suelo de varias personas no se puede combinar sin consentimiento, el suelo no se puede vender y no se puede utilizar para cultivar alimentos para el consumo humano. El proyecto de ley de California prohíbe la combinación de los restos de varias personas, a menos que sean familiares, pero a diferencia de Colorado, California no prohíbe explícitamente la venta del suelo o su uso para el cultivo de alimentos para el consumo humano.

El proceso ha encontrado oposición en California por parte de la Iglesia Católica, que dice que el proceso “reduce el cuerpo humano a un simple artículo desechable”. SF Gate.

“NOR usa esencialmente el mismo proceso que un sistema de compostaje de jardinería doméstica”, dijo la directora ejecutiva de la Conferencia Católica de California, Kathleen Domingo, quien señaló que el proceso involucrado en NOR fue desarrollado para ganado, no para humanos.

“Estos métodos de eliminación se utilizaron para disminuir la posibilidad de que un cadáver transmitiera enfermedades”, continuó. “Usar estos mismos métodos para la ‘transformación’ de restos humanos puede crear un desafortunado distanciamiento espiritual, emocional y psicológico del difunto”.

Agregó que el proceso, que puede llevar a que los restos humanos se dispersen en lugares públicos, “existe el riesgo de que las personas pisoteen restos humanos sin su conocimiento, mientras que las dispersiones repetidas en la misma área equivalen a una fosa común”.