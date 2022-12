Con AMLO, sexenio perdido en economía

En economía, con López Obrador ha sido un sexenio perdido. Sin crecimiento económico desde 2019 -antes de la pandemia, para que no salgan con su cantaleta hueca de echarle la culpa al coronavirus-, el gobierno de AMLO ya mostraba su fracaso. Y durante 2020, 2021 y 2022, la tendencia fue la misma: un país sin capacidad de crecer en su economía. Y no es opinión. No. Son las cifras irrebatibles y rotundas las que hablan.

@_martinmoreno SinEmbargo.MX