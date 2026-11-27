En 2022, de acuerdo con datos del hoy extinto ConevalL, entre adolescentes de 15 a 17 años asistía a la escuela el 76 por ciento de las mujeres y el 72 por ciento de los hombres. Aquí son ellos quienes asisten en menor proporción; hablar de igualdad de género también implica atender esa desventaja

La desigualdad de género, con dinero o sin dinero, persiste. Pero no pesa igual. En educación, las oportunidades también están atravesadas por el género y por los recursos disponibles para seguir estudiando. En México, la canción nos permite seguir siendo El Rey en cualquier circunstancia, pero seguir siendo estudiante y completar una trayectoria educativa puede resultar mucho, mucho más complicado.

Saco el tema a propósito de la publicación del informe Equidad de género en el acceso a la educación (UNESCO, 2026). Querida y querido lector, el documento muestra que las diferencias entre hombres y mujeres para concluir la educación media superior tienden a ser mayores en los hogares más pobres. Esto ocurre tanto en países donde ellas enfrentan desventajas como en aquellos donde ellos se quedan atrás. Los recursos económicos importan, aunque no garanticen por sí solos la igualdad de oportunidades.

Veamos ahora nuestro México mágico. En 2022, de acuerdo con datos del hoy extinto Coneval, entre adolescentes de 15 a 17 años asistía a la escuela el 76 por ciento de las mujeres y el 72 por ciento de los hombres. Aquí son ellos quienes asisten en menor proporción; hablar de igualdad de género también implica atender esa desventaja.

Si ponemos atención a la situación económica del conjunto de adolescentes de esa edad, sin separar por sexo, aparece otra diferencia: entre quienes vivían en hogares cuyos ingresos por persona no alcanzaban para cubrir el costo de la canasta alimentaria, la asistencia era de apenas 61 por ciento, alrededor de seis de cada diez.

Entonces, el dinero sí importa. No debería decidir quién puede seguir estudiando, pero importa. Y para entender las razones por las que se interrumpen las trayectorias educativas también hay que fijarnos qué se espera de hombres y mujeres. De acuerdo al informe de la UNESCO, para muchos adolescentes, dejar la escuela se relaciona con convertirse en proveedores económicos; para muchas adolescentes, con hacerse cargo de la casa y de otras personas. A ellos se les pide traer dinero; a ellas, realizar un trabajo indispensable, pero que no se paga.

Esta diferencia, que muchas veces dejamos de ver, tiene consecuencias. Un empleo puede ofrecer un ingreso propio, aunque no compense las oportunidades que ellos pueden perder al interrumpir sus estudios. Hacerse cargo del hogar sin remuneración también supone trabajar, pero contribuye a aumentar la dependencia económica de ellas. La desigualdad de género, entonces, no se queda en la puerta de la escuela que dejan atrás. Puede acompañarlos después: en el trabajo que realizan, en los ingresos que reciben y en el margen que tienen para decidir sobre su propia vida.

La utilidad del informe de la UNESCO está en ayudarnos a entender quiénes pueden sostener sus estudios, con qué recursos y frente a qué responsabilidades. A partir de ahí, vale la pena llevar la reflexión un paso más allá: qué ocurre cuando dejan de estudiar. Porque su trayectoria sigue, aunque ya no sea escolar, y las oportunidades que conservan también forman parte de esa historia.

Con dinero o sin dinero, con vestido o pantalón (perdón por el cliché), todas y todos nuestros adolescentes deberían poder seguir siendo estudiantes y completar su trayectoria educativa. Para eso, las políticas necesitan ser diferenciadas: no todas ni todos necesitan lo mismo, ni cuentan con los mismos recursos, ni enfrentan las mismas exigencias por ser hombres o mujeres. Ni el dinero que hay en casa ni el rol que se espera que cada quien cumpla deberían decidir hasta dónde puede llegar su educación.

Los datos importan porque las decisiones necesitan partir de las realidades de quienes aprenden. Esa es la apuesta de la UNESCO, y de Mexicanos Primero con MONITO, nuestra plataforma de información educativa... porque aprender importa.

La autora: Alejandra Arvizu Fernández es Directora de Monitoreo de Políticas Educativas en Mexicanos Primero