Lo más deplorable es que el miedo y el luto sí estuvieron puntuales en las aulas ya que los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 fueron asesinados 72 niñas, niños y adolescentes en Sinaloa, y sumando los hechos acumulados desde septiembre de 2024 la cifra aumenta a 173 inmolados

Existe un marcado contraste entre lo que se le invierte a la seguridad pública en Sinaloa y los recursos públicos asignados a la educación, demostración fehaciente de que al Gobierno le interesa más contener la narcoguerra que avanzar en la construcción de paz positiva y con visión de futuro. En ese sentido, el informe de Mexicanos Primero denuncia las secuelas de tal disparidad: miles de estudiantes desarrollan su vida escolar en un entorno marcado por el miedo, la incertidumbre y el estrés.

De acuerdo con el balance educativo 2025-2026 que presentó la directora del capítulo Sinaloa de Mexicanos Primero, Nuria González Elizalde, hubo 120 días de suspensión de clases en alguna o más escuelas debido a la violencia y problemas operativos, es decir una fuerte merma a los 185 días de actividades didácticas para alumnos y 190 de docentes autorizados por la Secretaría de Educación Pública.

Lo más deplorable es que el miedo y el luto sí estuvieron puntuales en las aulas ya que los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 fueron asesinados 72 niñas, niños y adolescentes en Sinaloa, y sumando los hechos acumulados desde septiembre de 2024 la cifra aumenta a 173 inmolados.

Hay una especie de resignación consensuada sobre este problema, sin la asignación en lo particular o colectivo de las tareas a efectuar desde cada ámbito en la meta de la no reprobación como sociedad en la asignatura de la corresponsabilidad ciudadana. Hemos sido indiferentes, a ras de la negligencia, frente a otros golpes asestados a las escuelas en cuestión de infraestructura escolar, recortes en programas estratégicos, desinformación y anulación de esquemas que midan los aprendizajes de los educandos, deficiencias expuestas por MPS.

A finales de junio la Gobernadora con licencia, Yeraldine Bonilla Valderde, dio a conocer la autorización de la partida federal de 454 millones de pesos para el fortalecimiento de las acciones de seguridad en Sinaloa, suma a la que el Gobierno estatal le agregará 50 millones de pesos. Esto complementa los 308 millones de pesos que en 2016 provienen de los fondos de Aportaciones para la Seguridad Pública y para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública.

Nadie está planteando dejar de invertir en la recuperación de la seguridad y mejorar los sistemas de procuración e impartición de justicia, pero la experiencia nacional e internacional en materia de pacificación alecciona sobre el error de quitarle a la mesa de protección ciudadana la pata de la educación. A las acciones de represión a generadores de violencia les corresponden los resultados de corto y mediano plazo; la búsqueda de estabilidad social a través del conocimiento y la formación de mejores personas rinde civilidad y prevalencia de la Ley para generaciones enteras.

Importa notar las alertas que apaguen los cantos de sirena que nos aseguran que la educación está bien. Los procedimientos científicos y de data sustentada que efectúa MPS pretenden avisar a tiempo de los pasos hacia el abismo que denuncian que la escuela tiembla de miedo, llora al ver caer a los pupilos, mientras el aparato público permanece en inaudita desidia y responde, siempre, con la inacción en lo referente al plan estratégico e integral para salvar la enseñanza.

No es cualquier cosa ni es motivo para la desidia la investigación cuyos resultados muestra Nuria González por si los gobiernos federal y estatal también quieren “dimensionar el contexto en el que hoy crecen miles de niñas, niños y adolescentes en nuestro estado y eso importa porque puede modificar la vida cotidiana de las familias, porque puede generar miedo, incertidumbre y estrés, importa la asistencia, la permanencia y el bienestar de estudiantes, docentes y comunidades escolares”.

En síntesis, hay que meterle a la educación tanta o mayor inversión que la destinada a contener la ola violenta que arrasa con todo en Sinaloa, principalmente con la fe en las instituciones. Si han de comprar más patrullas, armas, contratar a más policías con mejores sueldos, y pagar el costo de traer a contingentes militares, entonces que haya también en la contraparte más ciudadanos construyendo las alternativas para poder vivir sin cercos militares ni asedios criminales.