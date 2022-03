Así que tengamos en cuenta, no es necesario incomodarse con la venta de tlayudas, es necesario incomodarse por la “inauguración” de una obra que ha costado más de medio billón de pesos una vez que se considera la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (el que se ubicaría en Texcoco) y que aún no están terminadas las vías de acceso para dicho aeropuerto, es decir se ha inaugurado aun sin estar terminado, con costo muy elevado, sin cumplir con la normatividad y de difícil acceso y hay mala conexión con el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Durante hace años ha existido un problema de saturación en el Aeropuerto de la Ciudad de México, ya que este fue diseñado par atender 30 millones de pasajeros, cantidad que ha sido ampliamente superada, tan solo en el 2019 dio servicio a más de 50 millones de pasajeros, por lo que en el sexenio anterior se empezó a construir en Texcoco el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para dar servicio a 137 millones de pasajeros, pero las cosas cambian de un sexenio a otro. La actual administración señaló que no se debería continuar con la construcción de dicho aeropuerto (se encontraba con un avance de 53 por ciento) incluso existe un comunicado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en donde se señala entre otras cosas que era una obra que no debió aprobarse, que su cancelación evitó un desastre ecológico mayor (¿Usted también pensó en el Tren Maya?), y señala entre otras cosas que era un costo muy elevado, que no cumplía con la normatividad y que era de difícil acceso, por lo que era más viable y económico para resolver la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reconfigurar la base de Santa Lucía. Ah, y por favor no olvide que se hizo una consulta ciudadana para determinar si el pueblo quería la cancelación de dicho aeropuerto.

Por lo que el nuevo aeropuerto se volvió un tema toral en esta administración y se prometió inaugurarse el 21 de marzo del presente año, por lo que se llegó la fecha y se “inauguró” el Aeropuerto “Internacional” Felipe Ángeles (General mexicano nombrado el mejor artillero de nuestro País) este controvertido aeropuerto ubicado en Santa Lucía. El día de la inauguración el Presidente hizo su mañanera ahí, por lo que diversos medios, actores políticos y empresarios se dieron cita a la inauguración, haciéndose viral el tema de que había personas vendiendo tlayudas, otras leyendo el tarot y unas más vendiendo “souvenirs” del Presidente, tazas, muñecos, etc. Pero permítame decirle que eso no debe de hacerse viral, aunque justamente eso era lo que se buscaba que se hiciera viral. El que hayan acudido vendedores ambulantes no es lo relevante, al contrario, qué bien que hayan estado presentes (recordemos que alguien lo tuvo que autorizar), ojalá hayan hecho una buena venta y no les hayan pedido comisión. Lo relevante es saber las condiciones del aeropuerto, si con la inauguración de este aeropuerto se evitara lo que se buscaba, es decir la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo cual es francamente difícil ya que solo tiene seis vuelos diarios dentro del País y un vuelo internacional a Venezuela.

Estos vuelos diarios están muy lejos de las 120 operaciones diarias que señala el General Isidro Pastor Román, quien se encarga de su administración y funge como director general de la empresa paraestatal Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles S. A. de C. V., que necesita para poder llegar al “punto de equilibrio” y empezar a generar utilidades. Coincidirá conmigo que una empresa se inaugure en el 2022 y que este empiece a generar utilidades hasta el 20226 debe de ser considerado relevante. Y como ya señalamos que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles S. A. de C. V. no generará utilidades en un futuro cercano, pues se le otorgarán el primer año de operaciones 901 millones de pesos, que saldrán del presupuesto de Gobierno.

Así que tengamos en cuenta, no es necesario incomodarse con la venta de tlayudas, es necesario incomodarse por la “inauguración” de una obra que ha costado más de medio billón de pesos una vez que se considera la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (el que se ubicaría en Texcoco) y que aún no están terminadas las vías de acceso para dicho aeropuerto, es decir se ha inaugurado aun sin estar terminado, con costo muy elevado, sin cumplir con la normatividad y de difícil acceso y hay mala conexión con el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Cambiando de tema, no se necesitó encuestas, ni firmas para que el pasado 16 de marzo el hoy ex Gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” fuera detenido por posible participación en hechos con características de delitos electorales, es decir, desviar recursos públicos cuando se encontraba recolectando firmas para su campaña como candidato independiente a la Presidencia de nuestro País, la denuncia la realizó el hoy Gobernador de Nuevo León, Samuel García, en el año 2018, cuando era Senador de la República. Estemos atentos sobre el desarrollo del caso, recordemos que los delitos se hacen no por la pena que tenga dicho delito, sino por la impunidad al realizarlo.

Antes de finalizar, una disculpa, la semana pasada no pudimos estar en este espacio.

PD 1. Suena lógico que una de las obras emblemáticas de este gobierno lleve el nombre de un militar, este sexenio se les ha encargado hacer de todo menos regresar a sus cuarteles.

PD 2. “No me vayan a andar buscando, ¡eh! Yo solito me entrego”. Jaime Rodríguez “El Bronco”. El pasado 30 de septiembre de 2021.

PD 3. ¿Como irán la investigación que inició la FGR a #JoseRamonLopez?