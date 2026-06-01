Con los compañeros de la prepa

Desde muy jóvenes, en accidentes de aviación y automóvil, y también por enfermedad, particularmente cáncer, empezaron a morir compañeros. Ahora vivimos la mitad del grupo de esa generación del 65

En 1965, 52 compañeros, de diversas regiones de Sonora, y también de Sinaloa, terminamos la preparatoria, la última generación de dos años, en el Colegio Regis, de Hermosillo, Sonora, de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, una congregación de origen francés, que en 1680 fundó San Juan Bautista de La Salle. Desde muy jóvenes, en accidentes de aviación y automóvil, y también por enfermedad, particularmente cáncer, empezaron a morir compañeros. Ahora vivimos la mitad del grupo. Hace 61 años que terminamos la preparatoria. Después de la reunión de los 50 años, en 2015, decidimos reunirnos de manera periódica. El último encuentro tuvo lugar del 15 al 17 de mayo, en Banamichi, Sonora, Enrique Molina, que vive ahí, se encargó de organizar el encuentro, en el pueblo todavía se mantiene en pie la casa de sus bisabuelos, de sus abuelos y de sus papás. En esta ocasión nos reunimos diez de nosotros, siete que viven en Hermosillo, dos en Ciudad Obregón, y yo, en la Ciudad de México. En los tres días visitamos pueblos en la ruta del río Sonora —Ures, Húepac, Banamichi y Arizpe—, todos fundaciones del siglo 18 de los misioneros de la Compañía de Jesús, hombres extraordinarios. Algunas de las iglesias conservan su estructura original.

Nuestra relación se ha profundizado en los últimos años