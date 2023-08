salomon.gaxiola@gmail.com

La titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa el pasado 1º de agosto dio 24 horas a la SEP para que cumpliera con la revisión y rediseño de los libros de texto, ante lo cual la SEP mediante un video señaló que los libros de texto cumplen ‘escrupulosamente con el desahogo de los requerimientos judiciales...’

Después de unas vacaciones (quizá no merecidas) es un gusto estar de vuelta en este espacio, durante este tiempo surgieron varios temas, siguen las campañas anticipadas tanto del partido en el poder como de parte de la oposición, sigue el problema entre la UAS y el Gobierno estatal en turno, el Presidente sigue hablando de Xóchitl, podría decirse que las cosas siguen igual, pero ha surgido un tema que ha llamado la atención a nivel nacional: los libros gratuitos de la SEP que se utilizarán en este próximo ciclo escolar por iniciar.

Vale la pena señalar que aproximadamente año y medio el gobierno mexicano comenzó a diseñar estos nuevos libros de texto, pero al momento de darse a conocer el nuevo contenido se empezó a cuestionar si estos contenidos eran los adecuados o no. La Unión de Padres de Familia (UNPF) interpuso un juicio de amparo, derivado del cual lograron detener la distribución de los libros de texto en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua; en dicho juicio se argumentó entre otras cosas que no se apegan a los planes de estudio y no se consultó a la comunidad educativa. Vale la pena recordar la Ley General de Educación, específicamente los artículos 23 y 24.

Le comento que estos libros pueden ser consultados en la página: docentesaldia.com y puede verificar que dichos libros de texto si incluyen inexactitudes, frases sacadas de contexto, errores de redacción y de ortografía, errores como que en un mapa de México se señala al territorio de Guanajuato como si fuera Querétaro y por su parte al territorio de Querétaro como si fuera Guanajuato, de igual manera se ha señalado un sistema solar que tiene otros datos, es decir con información confusa e incompleta y cuestionable, incluso se ha señalado en redes que parte de la información contenida fue “pirateada” del sitio web freepik.

Usted sabe que la historia lo escriben los vencedores, por lo que curiosamente en un libro de Secundaria se recuerda la caída del Colegio Rébsamen y se señala que fue producto de la negligencia y la corrupción de particulares y autoridades que hoy enfrentan la Justicia, sobre la entonces Alcaldesa Claudia Sheinbaum señala que se disculpó públicamente con los padres de las víctimas, la disculpa se hizo este año, pero lo que no estoy enterado es que existan autoridades que enfrenten la justicia, pero quizá sea eso, que no estoy enterado.

Seguramente a Usted le ha llegado a través de redes sociales información sobre estos libros, en mi caso me llegó una de una marcha “fifí”, le comento que es falso que esa información venga en los nuevos libros de texto, ya que ese ejemplo viene desde el 2020 en Puebla. También se señala que dentro de los nuevos libros de texto se incluye un grupo de personas desnudas y que existen chicas con pene y chicos con vulva, esto es falso, esto no se incluyen dentro de los nuevos libros de texto, es una imagen que viene de un libro del 2016. Otro de los errores que se mencionan es que Benito Juárez nació un 18 de marzo, sí un 18 de marzo, esto es verdadero, es decir, si viene así en los nuevos libros de texto.

Nuestro Presidente señala que no existe ningún impedimento legal para su distribución, por lo que esto aun está por definirse, pero las clases se encuentran próximas a iniciar, ¿será que se vienen nuevos ataques a la SCJN? Claro, siempre y cuando detenga la distribución de los libros de texto.

PD 1._ “Los libros van a llegar para el inicio de clases, el día 28 de agosto. Van a estar ya los libros y no hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros”. Usted ya sabe quién.

PD 2._ El coordinador de asesores del Senador Alejandro Armenta renunció después de conocerse que compró un automóvil de 3 millones de pesos de contado.