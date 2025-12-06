Con pasión y compasión

El concepto compasión deriva del latín cumpassio y del griego sympathia, que significan sufrir juntos, por lo que se establece un compromiso para remediar o aliviar esa carencia o sufrimiento

Después de abordar la indiferencia global en la columna anterior, era lógico que el siguiente tema versara sobre la pasión y compasión. En efecto, hay que vivir con una gran pasión, sintiendo cómo nos embarga la energía, emoción, entusiasmo y frenesí por experimentar un gozo y sentimiento intenso. Pero, a la vez, no podemos centrarnos solamente en nuestro provecho, salud y bienestar, sin atender ni volver nuestra mirada misericordiosa a las urgencias, necesidades y carencias de los demás seres y hermanos.

El concepto compasión deriva del latín cumpassio y del griego sympathia, que significan sufrir juntos, por lo que se establece un compromiso para remediar o aliviar esa carencia o sufrimiento. Cuando no se comprende el término, se le reduce a un simple sentimiento pasivo de pena o de lástima ante la desgracia. Es decir, la compasión no puede reducirse a una mera sensación de conmiseración ante la desgracia.

Recordemos la parábola del buen samaritano que narró Jesús (Lc 10, 25-37), ejemplificada actualmente por el hecho sucedido en Foshan, China el 13 de octubre de 2011, cuando una niña de 2 años, Wang Yue, fue atropellada por dos carros, dejándola malherida. Pasó un peatón y siguió de largo. Otro peatón la miró y continuó su camino. Pasó un tercero, cuarto y quinto sin detenerse. Fueron 18 personas las que se alejaron rápidamente del lugar.

Afortunadamente, una humilde mujer de 58 años, Chen Xianmei, que trabajaba como cocinera y limpiadora en una tienda, además de recoger basura, pasó, la vio y se compadeció de ella. Detuvo su camino, la levantó y la retiró del lugar de peligro hasta que llegó la mamá para pedir pronto auxilio. La niña murió una semana después, la mujer fue recompensada y la opinión pública lamentó la deshumanización.

¿Soy compasivo?