¿Con quién está el pueblo?

La Presidente Sheinbaum condena la violencia, como también lo hacemos la mayoría de los mexicanos, sin embargo, dentro de los enfrentamientos en la marcha del sábado 15 de noviembre, se verá que menos del 1 por ciento de los asistentes, que se podrían calcular en alrededor de 100 mil personas, evidentemente no participaron en los enfrentamientos, puesto que ni siquiera pudieron llegar al Zócalo debido a los múltiples bloqueos en las calles de acceso a la Plaza, por lo tanto, la mayoría de los marchistas, fuesen de Generación Z o de cualquier otra edad, no estuvieron de acuerdo en enfrentarse a los miles de policías bien armados, bien pertrechados y guarnecidos atrás de las murallas de hierro y acero fincadas con anticipación, lo cual es indicativo que la Presidente y autoridades menores, le tenían miedo al pueblo, pues todos los marchistas eran, somos, también pueblo.

Cuando la Presidente manifiesta que “por eso hay tanta aprobación“ se ha de referir a las encuestas publicadas que le reconocen una aprobación a su gestión gubernamental de un 70 por ciento, si bien hay otras encuestas que indican resultados menores, incluyendo encuestas internacionales en los que se comparan resultados para los diferentes mandatarios de todos los países, en las que indican que tanto Sheinbaum como Trump tienen aprobación de un 41 por ciento, muy distante de las encuestas nacionales en México.

La pregunta viene a cuento porque la Presidente Sheinbaum declaró, respecto a la manifestación de la Generación Z, que “... ante quienes quieren provocar alguna violencia, el pueblo de México dice no; juntas y juntos, gobierno y pueblo estamos construyendo la paz... el gobierno y el pueblo son invencibles... por eso hay tanta aprobación, porque no hay divorcio entre el pueblo y el gobierno... cuando el gobierno responde a su pueblo, no hay fuerza que nos pueda detener, somos invencibles, pueblo y gobierno...”.

Pero además, conviene sacar otras cuentas:

1. ¿Confía la Presidente en los 18.4 millones de beneficiarios de los programas federales?, pues le tengo una mala noticia a la Presidente Sheinbaum: una buena cantidad de esos manifestantes son también beneficiarios de esos programas sociales, pues marchamos en todo el país los de 65 y más, estudiantes y madres, todos beneficiarios de los programas, es decir, que no confíe la Presidente con que todos la apoyan.

2. Los agricultores que han estado protestando por los bajos precios y por la importación de maíz, también son pueblo y si protestan, tampoco apoyan a este gobierno.

3. También son pueblo los habitantes del municipio de Uruapan, Michoacán, que por miles salieron a protestar por el asesinato del Presidente Municipal, el señor Carlos Manzo, y mucho también reciben pensiones y becas.

4. Y también son pueblo los aguacateros y limoneros que protestan por la impunidad con que actúan los delincuentes que los extorsionan y por los asesinatos de sus líderes y familiares y que seguramente tampoco apoyan a este gobierno.

5. Son pueblo las miles de madres de hijos desaparecidos que protestan por la ineptitud e incapacidad de las autoridades para buscarlos y encontrarlos y es que ni las autoridades locales ni las federales las atienden y la mayoría de esas madres y esposas son también beneficiarias de los programas asistenciales, pero reprueban a este gobierno.

6. Igualmente son pueblo los familiares, madres, padres, abuelos, hijos, etc. de los casi 200 mil asesinados en el sexenio anterior, mas los que van en este sexenio, quienes muy probablemente no están de acuerdo con las incapaces e impotentes autoridades de este régimen.

7. Son pueblo también los pequeños comerciantes, los dueños de talleres, fondas, restaurantes, despachos, etc., que también sufren de extorsiones, no solo de los delincuentes, sino también del fisco, además de la pérdida de clientes por la violencia, la inseguridad y la carestía.

8. Y son pueblo los que protestan por el pésimo servicio del IMSS, la falta de medicamentos y de atención en urgencias, hospitales y servicios generales; muchos de los que protestan son también beneficiarios de las pensiones, becas y demás.

9. Y son pueblo los maestros y los que bloquean calles, casetas y edificios públicos por falta de agua y servicios públicos, así como por la poca e inadecuada atención ante las catástrofes naturales como sequías, inundaciones, ciclones, terremotos, etc.

En fin Señora Presidente, no se crea que las pensiones y becas y ese supuesto 70 por ciento de aprobación están muy seguros a su favor, pues tantas protestas y marchas le están indicando otra cosa.