Concierto a las madres

Los integrantes del Taller de Ópera de Sinaloa deleitarán este jueves interpretando arias famosas de ópera y romanzas de zarzuela.

Para festejar a las madres, el Instituto Sinaloense de Cultura, a través de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y el Taller de Ópera de Sinaloa, dirigidos por Alexandre Da Costa y José Manuel Chú, respectivamente, ofrecerá un fabuloso concierto este jueves 7, a las 18:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, y el viernes 8, a las 11:00 horas, en el Teatro Lince de la UAdeO. La entrada es libre.

El programa es muy atractivo. Inicia con la obra titulada “Variaciones Enigma”, de Edward Elgar, que contiene 14 variaciones dedicadas a diversos músicos y personajes. La variación más sublime y conocida es la nueve, llamada Nimrod, y dedicada a su amigo y editor musical, August Jaeger (algo semejante acontece con las “Variaciones sobre un Tema de Paganini”, de Rachmaninoff, de las cuales, la 18 es la más sublime, tierna y romántica).

Sobre esta novena variación, Elgar escribió que se refería a “una larga charla nocturna de verano, cuando mi amigo [Jaeger] se puso noblemente elocuente (como sólo él podía) sobre la grandeza de Beethoven, y especialmente de sus movimientos lentos”.

Además de esta obra, los integrantes del Taller de Ópera de Sinaloa deleitarán interpretando arias famosas de ópera y romanzas de zarzuela, entre las que se cuentan: “O mio babbino caro”, de Gianni Schicchi y “Quando men vo” (Vals de Musetta), de La Bohemia, escritas por Puccini.

Asimismo, “Non piú andrai” y “Aprite un po´ quegli occhi”, de Las Bodas de Fígaro, de Mozart. Al igual que “Stride la vampa”, de El Trovador, de Verdi; “Chi il bel sogno di Doretta”, de La rondine, de Puccini; “Por el humo se sabe”, de Doña Francisquita, de Amadeo Vives, y “Carceleras”, de Las hijas del Zebedeo, de Ruperto Chapí.

¿Honro a mi madre?