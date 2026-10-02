Concierto de Mandisi Dyantyis

Hoy en día es uno de los más importantes artistas de la música sudafricana moderna. La música de Mandisi Dyantyis trata de temas como el amor, la lucha social, la herencia cultural y la espiritualidad

En marzo de 2025, en el escenario al aire libre del Kirstenbosch National Botanical Garden, de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, me tocó estar en el concierto que dio Mandisi Dyantyis, en el marco de los Kirstenbosch Summer Sunset Concerts, que se celebran todos los años en este parque.

Lo acompañó su conjunto integrado por Lonwabo Mafani, teclados; Buddy Wells, saxofón; Stephen de Souza, contrabajo; Kevin Gibson, batería, y un grupo coral.

Mandisi Dyantyis (Sudáfrica, 1983) es cantante, músico, trompetista, arreglista y compositor conocido por su fusión de jazz, góspel y música tradicional africana. Ha ganado reconocimiento por la fuerza de sus interpretaciones y su manera de combinar diferentes estilos musicales. Ha compuesto obras para cine, teatro y televisión.

Hoy en día es uno de los más importantes artistas de la música sudafricana moderna. Se le reconoce por su voz profunda y su capacidad para transmitir emociones a través de sus composiciones. Su música trata de temas como el amor, la lucha social, la herencia cultural y la espiritualidad.

El día del concierto, la ladera del parque que sirve de gradería estaba llena, y los asistentes, al tiempo que escuchaban la música, comían y bebían en un ambiente de fiesta. El público cantó y bailó sin parar durante todo el concierto.

Dyantyis, que en todos los números combinó ritmos tradicionales africanos con jazz contemporáneo, cantó en su lengua materna, el isiXhosa, reafirmando la importancia de las lenguas originarias africanas en los grandes escenarios del país.

Al terminar el concierto, y mientras las personas abandonaban el parque, cantaban de manera espontánea haciendo grandes coros, acompañados con las palmas, de una gran fuerza y belleza, me hubiera gustado que se prolongaran, que dieran un concierto.

Fue una bella experiencia que se integró con el bosque del parque, la ladera-galería, la música, la actuación de Dyantyis, su conjunto y los coros, las personas conviviendo, cantando y bailando, y los coros a la salida del parque, cuando empezó la lluvia.