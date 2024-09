La gran mayoría de las decisiones de los gobiernos seguirán siendo a ciegas, cobijadas por retóricas distractoras que evaden responder qué funciona, qué no funciona, qué es prometedor y qué se ha confirmado como una buena práctica.

Un estudio que identificó todos los programas de reducción de homicidios de América Latina y el Caribe, y que será lanzado el próximo 10 de octubre, encontró que menos del veinte por ciento de dichos programas fue evaluado. La investigación, coordinada por Ignacio Cano desde el Laboratorio de Estudios sobre la Violencia de la Universidad de Río de Janeiro, le sigue a un mapeo que hace más de 15 años encontró igualmente una ínfima proporción de intervenciones evaluadas.

Contrario a la razón, pero así es: sabemos que ninguna otra región del mundo nos supera en tasas de homicidios violentos y sin embargo no se multiplica la evaluación en las políticas públicas de seguridad ciudadana -o no al ritmo deseado-. Si esto no cambia, la gran mayoría de las decisiones de los gobiernos seguirán siendo a ciegas, cobijadas por retóricas distractoras que evaden responder qué funciona, qué no funciona, qué es prometedor y qué se ha confirmado como una buena práctica.

En el Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Ibero CDMX tenemos el compromiso de ayudar a cambiar esta historia y por eso el próximo cuatro de octubre lanzaremos el Primer Concurso de Buenas Prácticas en Seguridad Ciudadana, iniciativa sin precedentes en México que abre un nuevo camino en el que la participación social se enfoca, precisamente, en visibilizar, promover, reconocer y estimular los proyectos de seguridad que tienen o están en camino de tener soporte de evaluación.

Más de 110 organizaciones de la sociedad civil han contestado la encuesta que lanzamos desde el PSC y la gran mayoría confirmó su interés en participar en el concurso. La respuesta nos anima y compromete. La experiencia regional confirma que los certámenes visibilizan, estimulan y aceleran las mejoras, colocando en el centro el reconocimiento social a quienes se han comprometido con el uso de herramientas metodológicas adecuadas para salir de los grandes problemas colectivos.

El concurso incluirá un proceso de evaluación de cinco fases con un Comité Técnico de personas expertas y un jurado internacional que seleccionarán las experiencias más exitosas, a partir de criterios e indicadores de evaluación fundados en el conocimiento más avanzado.

El concurso construirá, además, una primera sistematización pública de iniciativas evaluadas en múltiples enfoques de prevención de las violencias y la delincuencia, dando acceso a una base de datos que ayudará a la vinculación entre quienes desarrollan los proyectos y quienes están en posibilidad de apoyarlos para seguir su ruta de consolidación.

La publicidad y la transparencia del concurso son nuestros antídotos para el veneno más dañino en estos temas: la manipulación política de los proyectos. Usaremos idénticos estándares de evaluación en cada categoría del concurso, ponderados con equipos transdisciplinarios de especialistas. Así iniciaremos la sinergia que dará paso a nuevos concursos, cada vez con más actores trayendo sus proyectos u ofreciendo apoyos para que estos sigan en la ruta correcta.

Toda la información sobre las bases del Concurso acá y por aquí el registro de proyectos. En las redes del PSC estamos ofreciendo contenidos pedagógicos para entender, valorar y participar.

Súmate para cambiar la historia.