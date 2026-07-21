Condenas millonarias contra el Ayuntamiento

En términos generales, la Presidenta Municipal, Secretario del Ayuntamiento, director del Jurídico y Síndica Procuradora deben presentar las demandas y/o denuncias correspondientes contra los culpables de las condenas millonarias que sufre el Municipio de Mazatlán.

Desde el famoso caso Nafta, se han comentado en los medios de comunicación las condenas millonarias que enfrenta el Ayuntamiento de Mazatlán por juicios de diversa naturaleza.

Como el propio Gobierno municipal lo ha reconocido, la mayor parte de esas condenas vienen de juicios laborales perdidos por el Ayuntamiento.

El resto proviene de indemnizaciones que se tienen que pagar a propietarios de inmuebles por ocupación ilegal de los mismos por parte del Municipio, para construir avenidas o alguna obra pública o por actos irregulares del Ayuntamiento que generan responsabilidad patrimonial.

El pendiente más grave que tiene el Municipio de Mazatlán es la acción colectiva promovida por Acciones Colectivas de Sinaloa, A. C., que perdió por la contaminación ambiental generada por el basurero municipal.

En esa acción colectiva el juez condenó al Ayuntamiento no sólo a clausurar definitivamente el basurero municipal, sino también a pagar los daños ambientales ya causados durante todos los años en los que estuvo en operación.

Y como esos daños ambientales ya causados son materialmente imposibles de reparar, el Juez ordenó al Ayuntamiento que pagara una indemnización en dinero, cuyo monto será fijado por expertos en daños ambientales.

Como referencia, el Municipio, o más bien la Jumapam, también perdió una acción colectiva por daños ambientales causados por la operación de la planta tratadora de aguas negras “El Crestón”, en donde fue condenada a cerrar la planta (lo que ya hizo) pero también a pagar los daños ambientales causados durante los años que estuvo en operación.

Como los daños ambientales generados por la planta tratadora de aguas negras son materialmente imposibles de reparar, la Jumapam tendrá que pagar una indemnización ya firme de un poco más de 100 millones de pesos, que puede subir hasta 300 millones de pesos.

Obviamente que, como el daño ambiental causado por el basurero municipal es mucho mayor que el causado por la planta tratadora de aguas negras, se estima que el monto de la indemnización que va a pagar el Ayuntamiento será cercano a los mil millones de pesos.

Esto lo comento para entender el contexto en el que se encuentran las condenas millonarias que pesan sobre el Municipio mazatleco.

Lo importante es que, si el Ayuntamiento tiene que pagar esos dinerales, que haga lo que está obligado a hacer, principalmente regidores, Presidenta Municipal y Síndica Procuradora, para recuperar ese dinero de los servidores públicos culpables de esas condenas.

Así, por ejemplo, en el caso Nafta, el Ayuntamiento debe demandar y/o denunciar a quien expidió el permiso de construcción ilegal y al Alcalde en turno que dijo que no había tal permiso.

También debe demandar y/o denunciar al Alcalde, Secretario del Ayuntamiento, director del Jurídico y Síndico Procurador culpables de que la demanda de Nafta se haya perdido (no se contestó a tiempo ni se ofrecieron pruebas) y a los que pagaron más o menos 10 millones de pesos de honorarios a abogados gandallas por dizque defender al Municipio sin obtener resultados exitosos.

Y en el reciente caso que se ha ventilado en medios, relacionado con una demanda presentada por los concesionarios del estadio de beisbol, ya se están tardando para demandar y/o denunciar a “Él Químico” Benítez y a su Secretario del Ayuntamiento, que fueron responsables de ordenar y ejecutar los actos ilegales de suspensión del servicio de agua potable y clausura de taquillas que dieron origen a la demanda.

En el caso de los juicios laborales perdidos, el Municipio de Mazatlán debe demandar a los servidores públicos que llevaron a cabo los despidos injustificados que causaron tales juicios y sus condenas.

En términos generales, la Presidenta Municipal, Secretario del Ayuntamiento, director del Jurídico y Síndica Procuradora, deben presentar las demandas y/o denuncias correspondientes contra los culpables de las condenas millonarias que sufre el Municipio.

Lo que se busca con esas demandas y/o denuncias son dos cosas: a) que el Ayuntamiento recupere de los culpables el dinero que tenga que pagar y; b) que se sancione a los responsables inhabilitándolos para ejercer cargos públicos.

Si no lo hacen serán cómplices y también serán responsables del daño patrimonial que se le cause al Municipio. A ver si entienden el mensaje y se ponen a trabajar y a cumplir con su deber o le tapan sus pillerías a los culpables.