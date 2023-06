rfonseca@noroeste.com / rodifo54@hotmail.com

Las plataformas digitales y las complejas redes sociales permiten una cierta familiaridad a través de la conexión, pero no se puede afirmar con toda propiedad que exista una nutritiva amistad. Empero, no negamos que esto pueda ser el comienzo de una auténtica relación, siempre y cuando no nos contentemos con forjar una red de cables, sino de personas con nombres, sueños, esperanzas, sufrimientos, rostros e historia.