Confianza en el peso mexicano

Iniciamos ayer la semana con una jornada mixta para las principales bolsas de valores del planeta. Los principales índices estadounidenses cerraron mixtos la sesión de este lunes, con las acciones industriales acelerando las pérdidas y las de alto crecimiento virando hacia las ganancias, pese a que la inflación regresó a la discusión.

El Dow Jones y el SP500 cayeron por segunda vez en las últimas tres sesiones, no obstante, continúan a menos de medio punto porcentual de su último máximo. El Nasdaq revirtió las pérdidas matutinas y el Dow Jones tuvo su peor jornada desde el 19 de mayo. Los inversionistas incorporaron los comentarios de Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, sobre lo positivos que son los planes de gasto del Presidente Biden para la economía, pese a que esto lleve a un alza de tasas de interés.

Un alza de tasas de interés cercana dista de ser el escenario base de la Reserva Federal, que ha dicho durante este año que la aceleración de la inflación no será sostenida y no requerirá el retiro de estímulos. Además, la reunión del G7 acordó impulsar un impuesto corporativo global mínimo de 15 por ciento, con el objetivo de que las empresas no busquen ahorrarse impuestos en otros países. Los inversionistas continuarán atentos al avance del plan de infraestructura estadounidense impulsado por el Presidente Biden.

En México, las bolsas cerraron la jornada de ayer con ganancias, ante datos positivos y luego de elecciones que restarían fuerza al partido en el poder. Los índices registraron su mejor desempeño en dos meses y el IPyC marcó un nuevo máximo de casi cuatro años, a medio punto porcentual de su máximo histórico. El FTSE Biva marcó su segundo mejor nivel histórico.

Los inversionistas incorporaron el resultado de las elecciones intermedias mexicanas, tras las que Movimiento Regeneración Nacional perderá fuerza en la Cámara de Diputados, lo que podría derivar en mayores dificultades para aprobar reformas importantes. Los cambios regulatorios de los últimos dos años han sido uno de los inhibidores de la inversión y la confianza del sector empresarial, por lo que el mercado espera un efecto en sentido contrario ante la certidumbre que podría aportar un mayor contrapeso en el poder legislativo.

Además, México reportó positivos datos de Consumo Privado e Inversión Fija Bruta, a los que se sumaron más tarde mejoras en los estimados de analistas privados sobre el crecimiento de este año. El mercado también incorporó el impulso que acordó dar el G7 a una propuesta para imponer el impuesto corporativo global mínimo recién comentado.

En asuntos energéticos, observamos que los precios del petróleo retrocedieron desde máximos de varios años, luego de datos de importación de crudo de China mostraran que cayeron a mínimos de un año. Así, el precio del barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, bajó 40 centavos para cotizarse en 69.23 dólares, luego que el viernes cerró en su nivel más alto desde octubre de 2018, mientras que el precio del crudo europeo, Brent del Mar del Norte, perdió también 40 centavos para colocarse en 71.49 dólares el barril, luego que había alcanzado su mejor nivel desde mayo de 2019.

Los petroprecios fueron presionados luego que las importaciones chinas de crudo cayeron 14.6 por ciento en mayo, desde el máximo alcanzado un año antes, y las llegadas diarias alcanzaron el nivel más bajo de 2021, ya que el mantenimiento de las refinerías limitó el consumo del recurso, de acuerdo con datos de la Administración General de Aduanas. Pero en general, los analistas esperan que los petroprecios permanezcan alcistas debido al aumento de la demanda mundial tras las decisiones de Estados Unidos y Europa de relajar las restricciones de Covid-19, mientras que India ha comenzado a aliviar su último bloqueo ante el avance de las campañas de vacunación.

En temas cambiarios, el tipo de cambio se fortaleció por segundo día al hilo, ya que los inversionistas vislumbraban menor certidumbre política en México, tras las elecciones intermedias que se llevaron a cabo este domingo. Según algunos analistas, la eliminación de la incertidumbre electoral y política conduce a una recuperación más rápida y una prima de riesgo menor.

De acuerdo a los registros de Banco de México, el peso mexicano cerró ayer en 19.81 pesos por dólar en su modalidad interbancaria, lo que representa un avance del peso de más de 12 centavos respecto al cierre previo. En tanto, el índice dólar, o DXY, perdió 0.21 por ciento para colocarse en las 89.95 unidades, lo que también favoreció a la moneda azteca.

De acuerdo con a cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones federales de 2021, la coalición en el gobierno se encamina a perder la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Los analistas han coincidido que si ello se materializa, se obstaculizaría el avance de proyectos legislativos provenientes del Ejecutivo que requieran modificaciones a la Constitución Mexicana, algo que genera mayor certidumbre política y genera confianza en el peso mexicano. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.