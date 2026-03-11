Esperamos que el raciocinio humano se imponga frente a los apetitos desmedidos del imperio y cese la barbarie bélica de quienes quieren imponer su decadente hegemonía en el Medio Oriente

Vemos un mundo con muchos conflictos. Lamentablemente, en una pésima jugada, Estados Unidos ha sido llevado por el sionista gobernante de Israel a emprender una agresión en Irán. Ese conflicto puede desencadenar una crisis petrolera tan grave que puede afectar a todos los pueblos del mundo. Esperamos que los buenos oficios de la Organización de las Naciones Unidas puedan parar ese conflicto.

Por lo que se ve, el Presidente Donald Trump está obsesionado en escalar el conflicto en el Medio Oriente hasta apoderarse del petróleo de Irán, esa rica nación del Medio Oriente que no es árabe sino persa. La historia de agresiones de Estados Unidos en el cercano Oriente es de vieja data. Sólo basta recordar las invasiones que ordenó el Presidente George Bush en las repúblicas de Libia e Irak, donde sus líderes, Muamar el Gadafi, de Libia, y Sadam Hussein, de Irak, fueron un primer objetivo que desató una invasión.

No les importó a los Estados Unidos entonces y ahora acabar con vestigios de culturas antiquísimas, que se guardaban en mezquitas y museos de gran prestigio mundial. En lo que fue la gran Mesopotamia, cuna de la civilización humana, sometieron al pueblo a sangre y fuego, hasta apoderarse por completo de los recursos naturales de esa república islámica. Lo mismo pasó con el estado de Libia, que pasó de ser un país próspero, orgulloso de su soberanía, a vivir en la actualidad en la vil chilla, como decimos por acá.

Esperamos que el raciocinio humano se imponga frente a los apetitos desmedidos del imperio y cese la barbarie bélica de quienes quieren imponer su decadente hegemonía en el Medio Oriente.

Sabemos cómo manipula los hechos Estados Unidos que, junto con la agresión bélica, opera toda una guerra de propaganda, para lograr sus objetivos. Para justificar su invasión de Irak, Estados Unidos bombardeó la opinión pública mundial con el sofisma de que el gobierno de Sadam Hussein tenía bombas nucleares y que era una amenaza para la paz del mundo, una falsedad descarada. Y, después de que lograron sus objetivos, reconocieron abiertamente y sin matices que no existió nunca tal amenaza.

La actual escalada bélica en Irán, en realidad, es un plan que la dupla EU-Israel tenía desde hace 20 años, que busca, en una especie de efecto dominó, establecer su dominio en todo el Medio Oriente. Estamos, pues, ante un episodio más en la lucha por someter al hegemonismo norteamericano a los pueblos de Medio Oriente, de manera especial a los que tienen grandes reservas de petróleo. Las miras de la dupla Estados Unidos-Israel son de hace tiempo y, a estas alturas, siguen aplicando esa política de abierto belicismo en una de las regiones más ricas en petróleo del mundo.

Aunque Estados Unidos no se esperaba la reacción que, en el plano bélico, está dando el estado iraní. Dotado de un enorme arsenal de misiles hipersónicos y de drones de última generación, Irán ha respondido atacando las bases militares estadounidenses y vulnerando la otrora “impasable” cúpula de hierro que protegía Tel Aviv. No hay que olvidar el enorme heroísmo y la milenaria cultura guerrera de los persas, que a lo largo de la historia han resistido a cualquier amenaza sobre su sagrado territorio.

Otro asunto que nos interesa es la política nacional. Vemos, con mucho optimismo, lo que se viene haciendo con relación al tema de la salud en el País. Los culichis están muy contentos por el monumental hospital que, en su gira reciente, anunció, poniendo la primera piedra, la Presidenta Claudia Sheinbaum, que dotará de servicios de especialidades a Sinaloa. Esta obra va a ser el hospital más grande en el estado, contará con 600 camas, un amplio número de consultorios y, lo principal, una planta de especialistas al servicio de los sinaloenses.

“Obras son amores y no buenas razones”, reza el dicho popular. Eso es lo que ven los ciudadanos con la actual Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Todos los días les da buenas noticias, resultado de su trabajo en favor del desarrollo con bienestar para el pueblo. Sorprende a escuelas y viviendas para que las familias mexicanas vivan cada día mejor.