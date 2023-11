@ClouthierManuel

Es importante porque es ilustrativo de cómo la 4T y AMLO se han confrontado con los empresarios dejando en evidencia pública los desencuentros, reproches, reclamos que fluctúan entre la rispidez, la advertencia, los señalamientos, las acusaciones, incluso las difamaciones, presentando a los empresarios como la fuente de todos los males del País. Esto se llama promover perversamente la demagogia y la polarización a través de la lucha de clases.

Hace unos días vimos un video donde el Gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cossío, discute con el hotelero Eduardo Sánchez-Navarro y el político vierte su pensamiento, prejuicios y quejas contra el sector empresarial de Los Cabos.

De la grabación se deduce que el Gobernador había asistido a un evento y criticado severamente a los empresarios, por lo que Sánchez-Navarro le reclama el haber sido injusto con sus palabras dirigidas a la Iniciativa Privada.

Esta queja enciende aún más al político sudcaliforniano, quien empieza a arremeter nuevamente contra los hombres de negocios diciéndoles: “hay un reclamo de mi parte, clarísimo, público, para que haya más compromiso social... a ver, si no asumen ustedes la responsabilidad de que son parte de ese desarrollo, de que se han beneficiado de la riqueza de nuestro pueblo, que son los que se han quedado con la mejor tajada... ¿quién se beneficia?, ¿la gente que vive sin agua, la gente que vive en la pobreza?, ¿quién se beneficia más?”.

El empresario Sánchez-Navarro le contesta: “me pareció muy injusto, ustedes han visto cómo trabajamos juntos”.

A lo que Castro Cossío volvió a embestir: “si le queda el saco, póngaselo, pero yo con todo respeto le digo, ahí está la pobreza, ahí esta la gente sin agua, ahí están. ¿Qué han hecho?, ¿qué han hecho?, dijo el político como si no fuera el Gobernador, y volvió a agredir: “¿quién se queda con todo? Ustedes... ustedes son muy abusivos... no somos sus servidores”, concluyó el servidor público estatal y se marchó.

El hotelero continúo atendiendo a la prensa que había sido testigo de la confrontación y les dijo: “Hay que trabajar juntos, todos estamos conscientes de la importancia de la parte social, pero quien tiene las herramientas de la parte social, quien pone el agua, las herramientas las tiene el Municipio y el Estado... El sector privado no va y pone las redes de agua para la zona social, las pone el Estado y lo que tiene que ver el Estado es qué recursos genera el sector privado para el Estado para que haga todas esas inversiones”.

¿La confrontación no deja soluciones?, preguntó la reportera, “no deja soluciones, no deja soluciones”, finalizó el empresario.

A estos izquierdistas trasnochados mexicanos hay que invitarlos a escuchar a Pepe Mujica, ex Presidente socialista de Uruguay, cuando le preguntaron: “veo que usted no criminaliza a los empresarios como a veces hacen desde sectores de la izquierda”. A lo que Mujica contestó: “no, no, gente como esta resuelve problemas que yo no tengo ni capacidad ni fuerzas para poderlos resolver. Si algún día hay fuerzas que los puedan suplantar con ventaja, vamos arriba, pero si no, vas para atrás...”.

“Yo seré socialista pero no quiero ser bobo, porque si después, por querer repartir, exprimo demasiado, tengo menos para repartir... entonces que trabaje el capitalista, él va a hacer plata; pero yo le tengo que cobrar impuestos para repartir. El capitalismo por ahora no es evitable, hay que funcionar con él”, remató el hombre inteligente de izquierda que gobernó su país con responsabilidad y madurez.