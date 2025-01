Entiendo que las autoridades tienen que verse fuertes y dar el mensaje a la población de que se está trabajando, pero ya hemos discutido en este espacio, que, si el mensaje de la autoridad no va acompañado de acciones reales, que se traduzcan en el día a día de la ciudadanía, el mensaje va vacío, genera confusión, por lo cual la pregunta es la siguiente: ¿usted siente que Sinaloa es un lugar seguro y que puede caminar libremente?

Estimado lector, si Usted hace el favor de leerme fuera de Sinaloa, puede que esté confundido, le aseguro que no es el único, también los sinaloenses estamos confundidos, trataré de explicar lo más claro posible nuestra confusión.

Desde septiembre del año pasado, dados los acontecimientos vividos y la ola de violencia que se ha generado, nos hemos “autoimpuesto” un toque de queda, salir con sol y regresar a casa con sol, claro que en ocasiones es necesario salir antes o regresar después, pero créame que siempre es con un miedo latente. De igual manera, antes de salir, revisamos redes sociales y grupos de chat, esto para ver si hay “algo”, entendiéndose ese algo con balaceras, robo de autos, quema de casas/negocios o si se sabe sobre si agarraron a alguien y las posibles represalias de parte del posible aprehendido. No hubo festejo de Aniversario de Culiacán, las fiestas decembrinas fueron “tardeadas” en muchos de los casos, el equipo de futbol: Dorados de Sinaloa no juega en Culiacán, caso contrario a Tomateros de Culiacán, equipo que, sí juega en la capital sinaloense, pero tengo entendido que la asistencia no es comparable a la de años anteriores.

Ahora bien, hay otro factor, meterte a tus redes sociales y ver como cada vez más se pide ayuda para encontrar a alguna persona, compartiendo la información sobre la persona en cuestión y solicitando que si alguien sabe algo sobre su paradero lo informe a quien corresponda. En algunos casos, se sabe que la persona apareció sin vida, en otras que apareció con vida y en algunos otros se sigue compartiendo con la esperanza de su localización. De igual manera, ver en tus redes sociales como negocios cierran por la inseguridad y, claro, la violencia que sigue, esa violencia que parece no terminar, esta semana parece haber alcanzado un nuevo hito, ya que una persona que anteriormente había sido levantada fue “dejada” sin vida afuera del Congreso del Estado, ese mismo día, se quemaron dos negocios en la plaza que se encuentra casi enfrente del Congreso, al ser negocios grandes y una vialidad importante de la Ciudad, la noticia generó temor e inquietud; claro, esto es por todos los negocios y casas que se han quemado durante los últimos meses.

Nuestro Gobernador no se encontraba en la Ciudad el día que ocurrió lo anterior, pero desde donde se encontraba dio la siguiente declaración: “Sinaloa es un lugar seguro y se puede caminar libremente”, lo cual contrasta con el hecho de que esta misma semana Noroeste haya hecho una investigación en donde del 1 de enero al 13 de enero se robaron 246 vehículos en el Estado, y esto no es exclusivo de este mes.

Entiendo que las autoridades tienen que verse fuertes y dar el mensaje a la población de que se está trabajando, pero ya hemos discutido en este espacio, que, si el mensaje de la autoridad no va acompañado de acciones reales, que se traduzcan en el día a día de la ciudadanía, el mensaje va vacío, genera confusión, por lo cual la pregunta es la siguiente: ¿usted siente que Sinaloa es un lugar seguro y que puede caminar libremente? Al final esa respuesta es la importante, no lo que diga la autoridad, ni lo que lea Usted en este espacio.