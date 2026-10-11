Consideraciones sobre el Paquete Económico 2027

El gobierno de México plantea una consolidación fiscal más lenta de la prevista y mantiene elevados los Requerimientos Financieros del Sector Público. Entre pensiones récord, Pemex y un gasto con bajo rendimiento, el presupuesto conserva presiones que pueden frenar el crecimiento

El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda (SHCP) presentó al Congreso de la Unión el Paquete Económico para 2027. En general, el Paquete mantiene la política económica de la actual administración. El crecimiento esperado para 2027, de entre 1.5 por ciento y 2.5 por ciento real, resulta razonable y cercano a las estimaciones del Banco de México y el FMI. Cabe destacar que el crecimiento esperado para México permanece por debajo del de Estados Unidos. El paquete económico para 2027 presenta esencialmente continuidad de la política económica de la actual administración. En lo macroeconómico se mantiene un déficit alto; en lo estructural persiste el sesgo anticrecimiento, con ineficiencias en el gasto y distorsiones crecientes por el lado de ingresos.

I. Aspectos macro

Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) seguirán elevados, en 3.9 por ciento del PIB en 2027, ligeramente por debajo del 4.1 por ciento estimado para 2026. El ritmo de consolidación fiscal está siendo más lento que el planteado al inicio de la administración. Originalmente, el gobierno actual previó un déficit de 2.9 por ciento para 2027. A pesar del menor esfuerzo de consolidación, es probable que no se alcance la meta de 3.9 por ciento del PIB. En particular, se prevé un incremento real de los ingresos tributarios de 5.9 por ciento. Utilizando una elasticidad de 1 respecto al PIB (mismo supuesto de SHCP) y el crecimiento real de 2.0 por ciento, la recaudación tributaria sería de 6,034 mil millones de pesos. La diferencia asciende a 230 mil millones de pesos, equivalente a 0.6 por ciento del PIB. Es muy poco probable que estos recursos adicionales se obtengan de los cambios que se proponen a diversas leyes tributarias. De esta forma, el déficit efectivo para 2027 podría ubicarse entre 4.3 y 4.5 por ciento del PIB. Aun alcanzando el déficit esperado de 3.9 por ciento del PIB en 2027, éste se ubicaría significativamente por arriba del promedio histórico 2000-2018 de 2.6 por ciento del PIB.

II. Aspectos estructurales

El presupuesto para 2027 mantiene el sesgo estructural anticrecimiento y de ineficiencia de años anteriores. Por el lado de ingresos, la SHCP espera un incremento de 3.9 por ciento real en los ingresos presupuestarios totales respecto al cierre estimado de 2026. Se compone de una caída real de 14.4 por ciento en los ingresos petroleros y un incremento real de 6.6 por ciento en los no petroleros. Los incrementos en ingresos no petroleros por encima del crecimiento real de la economía de 2 por ciento se esperan básicamente por cambios en la estructura del ISR empresarial y de un mayor cobro de derechos y aprovechamientos. Respecto al ISR se plantean tres grupos de cambios principalmente: Para empresas con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos anuales se establecen diversas restricciones a las deducciones totales, y en particular a la deducción de intereses y de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Queda duda sobre el potencial recaudatorio de estas medidas. Sin embargo, va a afectar a empresas que legítimamente utilizaban estas disposiciones. Se aumentan los umbrales del Régimen Simplificado de Confianza: para personas físicas sube de 3.5 a 5 millones de pesos anuales y para personas morales, de 35 a 50 millones. Se corre el riesgo de desincentivar que las empresas crezcan por encima de estos umbrales. Se plantean aumentos muy importantes en diversos derechos y aprovechamientos, con el fin de recaudar 103 mil millones de pesos adicionales, un incremento real de 24.6 por ciento. Por el lado del gasto, la SHCP estima un aumento real de 0.7 por ciento en el gasto neto total del sector público respecto al aprobado en 2026. El gasto programable crecerá 1.0 por ciento real y el no programable, 0.2 por ciento real. Descontando en 2026 y en 2027 los apoyos del Gobierno federal a Pemex para el pago de su deuda, que solamente representan una recomposición de los pasivos del sector público consolidado, el gasto neto total del sector público crecería 2.6 por ciento real y el gasto programable aumentaría 3.8 por ciento real.

Nivel récord de gasto en pensiones