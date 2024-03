“La paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia de la justicia”._ Dr. King Jr.

Me parece prudente que después de los hechos vividos el pasado fin de semana en Culiacán, reflexionemos sobre la paz, su construcción y su relación con la justicia. Hablar de justicia en Sinaloa o en México no es un tema menor, no solo porque la impunidad anda en índices del 98 por ciento, sino además porque la justicia tiene más fondo que nuestro sistema judicial.