Convento de la Concepción en Panamá Viejo

El convento de la congregación de la Inmaculada Concepción fue la única femenina que se instaló en la primera ciudad de Panamá en 1598. En 1604, las religiosas ya tenían iglesia y claustro, que resultaron dañados en el terremoto de 1621

El convento de la Concepción es parte de la declaratoria del Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo como Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Unesco en 2003. Se ubica en la Ciudad de Panamá, Panamá.

Historia

La congregación de la Inmaculada Concepción fue la única femenina que se instaló en la primera ciudad de Panamá. La fundación es de 1598 cuando cuatro religiosas concepcionistas llegaron de Lima, Perú. En 1604 las religiosas ya tenían iglesia y claustro. En el terremoto de 1621 los edificios fueron muy dañados. En 1640 se empezó una nueva iglesia que estaba inconclusa en 1671, cuando ocurre el incendio que destruye la ciudad con motivo del asalto del pirata Henry Morgan.

Edificio

El conjunto ocupaba dos manzanas y tenía 6800 metros cuadrados. Ahora se puede ver el aljibe, construido a mediados del siglo 17, que podía acumular hasta 124,000 litros de agua. Se encuentra rodeado de un muro de mampostería y tiene cuatro bóvedas sostenidas por arcos y columnas de piedra. El convento fue sometido a un proceso de conservación y restauración entre 2001 y 2005 y luego en 2012.

Comentario

De 1598 es la fundación del convento de la congregación de la Inmaculada Concepción, fue la única femenina que se instaló en la primera ciudad de Panamá. En 1604 las religiosas ya tenían iglesia y claustro. En el terremoto de 1621 los edificios fueron muy dañados. En 1640 se empezó una nueva iglesia que estaba inconclusa en 1671, cuando ocurre el incendio y destrucción de la ciudad. He buscado, pero no he encontrado información sobre si las religiosas concepcionistas fundaron un nuevo convento en la ciudad de Panamá que se establece en 1673 o tomaron la decisión de dejar el lugar.

Fuentes consultadas: