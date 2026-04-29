Convento de San Pedro y San Pablo (1)

En 1557 es cuando se funda el convento de Calimaya y se convierte en una de las plataformas de evangelización en el Valle de Toluca.

El Convento de San Pedro y San Pablo está ubicado en Calimaya, Valle de Toluca, Estado de México. Calimaya en náhuatl quiere decir “Lugar donde se construyen casas”.

Historia

A la llegada de los españoles a Calimaya, el territorio estaba habitado por grupos nahuas y otomíes, y en menor proporción por mazahuas que fueron entregados en 1529 a Hernán Cortés, como parte del Marquesado del Valle de Oaxaca, que le concede el Rey Carlos V. Él cede los derechos de la encomienda de esos indios, junto con los de Metepec, a su primo hermano y compañero en la conquista, Juan Gutiérrez Altamirano.

Un descendiente de este último se casa con una hija del Virrey Luis de Velasco, y en 1616 recibe el título de Conde de Santiago de Calimaya. Con el tiempo esa casa noble fue una de las más importantes de la Nueva España. En la segunda mitad del Siglo 17, llegó al lugar una importante cantidad de comerciantes y comenzó el proceso de mestizaje en el lugar.

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La Orden de Frailes Menores (OFM) llega a esta región en 1529-1530, y en los primeros años fue sitio de vista del convento de Toluca.

En 1557 es cuando se funda el convento de Calimaya y se convierte en una de las plataformas de evangelización en el Valle de Toluca.

Mendieta cuenta que la construcción del convento resultó difícil porque los indígenas de Calimaya y Tepemaxalco se negaban a la congregación. Las autoridades sometieron con violencia a los sublevados. Luego, la edificación se realiza con facilidad.

En el lugar en menos de un año ya había 3 mil habitantes.

Kubler dice que los vestigios más antiguos del complejo conventual datan de 1561 a 1570.

En 1585, Ponce en su informe dice que el convento era “viejo y pequeño” y que se parecía al de Metepec. Es probable que el convento haya sido demolido después de 1754, fecha de la secularización de la iglesia e inicio de la remodelación del conjunto.

La iglesia original se construyó entre 1592 y 1594, época que los franciscanos solicitaron al Alcalde mayor de Toluca que los indios de Calimaya no salieran a trabajar a las minas de Temascaltepec hasta que se terminara de construir la iglesia.

Hacia finales del Siglo 18 la iglesia vivió grandes modificaciones y en el Siglo 19 se levanta la nueva portada. De la iglesia del Siglo 16 sólo queda la portada lateral de decoración tequitqui.