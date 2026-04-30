Convento de San Pedro y San Pablo (2)

El convento, que era semejante al de Metepec, se demolió después de 1754 cuando el conjunto pasa a manos del clero secular. A él se entraba por una puerta en la capilla abierta que todavía se conserva. Ahora hay construcciones modernas en mal estado.

Ubicado en Calimaya, Valle de Toluca, Estado de México, el Convento de San Pedro y San Pablo inicia su construcción en el Siglo 16 y se convierte en una de las plataformas de evangelización en el Valle de Toluca.

Capilla de la Tercera Orden

La Capilla de la Tercera Orden de San Francisco es una construcción original del Siglo 16 (1561-1570) y está al final de la Capilla abierta. Al frente un atrio, dentro del atrio, ahora cubierto con losetas de piedra. Exterior: La fachada-portada tiene dos cuerpos y un remate. En el primero un arco de medio punto de piedra de estilo tequitqui, las jambas están decoradas con flores estilizadas y elementos de la iconografía indígena. Se enmarca entre dos pilastras de mampostería y una repisa en la parte superior. El segundo cuerpo, de mampostería, tiene dos elementos, el primero es un nicho que se enmarca en dos pilastras, y en la parte superior un nicho, sin imagen, también enmarcado en dos pilastras. El remate es un frontón triangular, que tiene al centro un nicho sin imagen. La torre tiene cuatro cuerpos, los dos primeros corren a lo largo de la fachada-portada, el tercero y el cuarto tienen arcos de medio punto alargados, el remate es una cúpula. En la parte posterior de los dos últimos cuerpos hay una espadaña. Interior: La planta es de una nave y un arco triunfal divide a esta del presbiterio. El ábside tiene cinco lados: al centro, el altar mayor, conformado con los restos de un altar que debe ser del Siglo 17; en los muros laterales a este, en cada uno, tres nichos con imágenes de santos; y en los siguientes dos muros, ventanas altas y cuadros. El techo es de vigas.

Iglesia

Exterior: En 1754 se seculariza la iglesia, y el clero diocesano se hace cargo de ella. Hacia finales del Siglo 18 la iglesia vivió grandes modificaciones y en el Siglo 19 se levanta la nueva fachada-portada, que es de mampostería. La portada se enmarca en un arco de medio punto, y al interior de este hay dos elementos: un arco de medio punto y en la parte superior la ventana del coro con un barandal. Este arco, a su vez, se enmarca en dos pilastras con capiteles corintios y un frontón rectangular. Las torres, que son iguales, tienen cuatro cuerpos y un remate. El primero corre a lo largo de la fachada-portada; el segundo es un rectángulo, que sirve de base, el tercero; este tiene arcos de medio punto; el cuarto, tiene ojos de buey, y el remate es una cúpula. Interior: La planta es de una nave con techo de cúpulas de pañuelo. En las paredes pinturas e imágenes de santas y santos. La cúpula central es octagonal, en las pechinas pinturas. El altar mayor es neoclásico. Dentro de las obras que se encuentran en la iglesia destacan La Virgen de la Luz, de Miguel Cabrera, y El Señor del Cuerito un Cristo, de caña del Siglo 16 en el altar principal.

Convento

El convento, que era semejante al de Metepec, se demolió después de 1754 cuando el conjunto pasa a manos del clero secular. A él se entraba por una puerta en la capilla abierta que todavía se conserva. Ahora hay construcciones modernas en mal estado. Kubler dice que los vestigios más antiguos del complejo conventual datan de 1561 a 1570. En 1585, Ponce en su informe dice que el convento era “viejo y pequeño” y que se parecía al de Metepec. De la construcción original del siglo 16 queda la Capilla abierta con cuatro arcos de medio punto, el baptisterio y la Capilla de la Tercera Orden de San Francisco, que es lo más valioso del actual conjunto. El convento fue demolido después de 1754 cuando el conjunto pasa a manos del clero secular. Es una pena que se haya perdido y se sabe era semejante al de Metepec. La iglesia actual es de finales del Siglo 18 y la fachada-portada de inicios del Siglo 19.

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