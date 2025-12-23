Conventos y misiones del siglo 16

Del Convento de San Francisco de Asís, en Lima, Perú, a la Misión de San Ignacio de Loyola, en Nío, Sinaloa, estos son los 12 conjuntos conventuales y misiones del siglo 16 que he visitado en Perú y México y que publiqué en este medio en el segundo semestre del año

En el segundo semestre del año publique en Animal Político artículos sobre 12 conjuntos conventuales y misiones del siglo 16, que he visitado en Perú y México (Guanajuato, Sinaloa y Coahuila). Aquí hago un recuento sintético. Los conventos e iglesias del siglo 16 son una de las más grandes expresiones de la arquitectura colonial española.

Tres de estos conjuntos forman parte de las declaratorias como Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Unesco, para el caso San Francisco de Asís, Lima, Perú (1991); San Francisco de Asís, Cusco, Perú (1983) y Santa Catalina de Siena, Arequipa, Perú.

Convento de San Francisco de Asís, Lima, Perú. En 1535, con la fundación de Lima se dona a la Orden de Frailes Menores (OFM) un terreno para construir el convento donde se levanta una pequeña ramada que se usó como capilla. En 1546 se edifica una pequeña iglesia, que se modifica en 1557. El edificio que ahora vemos es de 1656.

Convento de Santa Catalina de Siena, Arequipa, Perú. Se funda en 1579 con la autorización del virrey Francisco de Toledo, que otorgo los permisos necesarios a María de Guzmán, viuda de Diego Hernández de Mendoza, que decide hacerse religiosa a la muerte de su esposo. Las religiosas fueron criollas y mestizas que pertenecían a familias con recursos económicos.

Convento de San Francisco de Asís, Cusco, Perú. En 1534 la Orden de Frailes Menores (OFM) se establece en la ciudad, y fray Pedro Portugués levanta una modesta capilla. En 1549, los franciscanos se instalan en el sitio donde ahora se encuentra el convento. El conjunto que ahora vemos es de 1652.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Juli, Provincia de Chucuito, Departamento de Puno, Perú. Aquí, en 1548, la Orden de Predicadores (OP) inicia el trabajo misional, que abandona y en 1576 retoma la Compañía de Jesús, que entonces establece su primera misión permanente en el continente americano bajo un esquema metodológico, que contempla el dominio de las lenguas indígenas y el desarrollo: político, económico, social, educativo y la evangelización propiamente tal.

Iglesia San Juan Bautista de Letrán, Juli, Provincia de Chucuito, Departamento de Puno, Perú. Aquí, en 1548, la Orden de Predicadores (OP) inician el trabajo misional, que abandona y en 1576 retoma la Compañía de Jesús, que entonces establece su primera misión permanente en el Continente Americano bajo un esquema metodológico, que contempla el dominio de las lenguas indígenas y el desarrollo: político, económico, social, educativo y la evangelización propiamente tal.

Misión de San Luis de la Paz, Guanajuato. La ciudad se funda en 1552. Los chichimecas aceptan someterse bajo la condición de que se les entregue de manera regular maíz y carne. A finales de 1588 o principios de 1589, el padre de la Compañía de Jesús, Gonzalo de Tapia (1561, España – 1594, Sinaloa), comienza a misionar en la región. Funda la primera misión permanente de los jesuitas en la Nueva España.

Misión Villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa, Sinaloa de Leyva, Sinaloa. En 1583 se funda la villa, y en 1591 llega la Compañía de Jesús para establecer la misión, con los padres jesuitas Gonzalo de Tapia y Martín Pérez. Pronto aprenden las lenguas locales. Al padre Pérez le toca trabajar en los pueblos de Cubirí, Bamoa y otros en los alrededores de éstos, y al padre De Tapia en los pueblos de Baboria, Deboropa, Lopoche, Matapan, Ocoroni y otros pueblos más pequeños. En 1592, el provincial destina a los padres Alonso de Santiago y Juan Bautista de Velasco a trabajar en Sinaloa.

Misión de Bamoa, Bamoa, Sinaloa. En 1591, la Compañía de Jesús a través del padre Martín Pérez funda la misión de Concepción de Bamoa, que según algunos su significado en mayo es “A orillas del río” y otros lo traducen como “Espiga en el río”. El jesuita parte desde la misión de San Felipe y Santiago de Sinaloa, Sinaloa de Leyva, que era su base.

Misión de San Ignacio de Loyola, Nío, Sinaloa. En 1591 llegan al lugar los padres de la Compañía de Jesús, Martín Pérez y Gonzalo de Tapia que se encuentran con indios bautizados por sacerdotes que acompañaron a la expedición de Francisco de Ibarra en 1564. En 1595 se establece la misión. El edificio que ahora vemos es de 1758.

Misión de Santa María de las Parras y Laguna Grande de San Pedro, Parras, Coahuila. La ciudad se funda en 1598, entre los fundadores se encuentra el padre de la Compañía de Jesús, Juan Agustín de Espinosa. En 1599 se traslada un grupo de tlaxcaltecas de Saltillo. La iglesia que ahora vemos es de 1681-1687.