Convertirse en aquello que uno desprecia

“Quien con monstruos lucha debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos. Y si miras largo tiempo un abismo, el abismo también mira dentro de ti”._ F. Nietzsche. Más allá del bien y del mal.

Seis años después, Morena y AMLO, en una posición muy distinta, es decir, ahora en la silla del poder, promoverían la desaparición del INAI con sus reformas, argumentando que no funcionaban, el INE que les permitió llegar tampoco y además la Constitución misma ya no resulta conveniente, pues aunque se dicen demócratas, hoy por hoy buscan una reforma que no permita MÁS Reformas.

Hace poco, de casualidad, me encontré el libro La Estafa Maestra, un libro de la periodista Nayeli Roldán, escrito junto con sus colegas Areli Quintero y Miriam Castillo. Este libro expone un caso de corrupción masiva en México, revelado a través de una investigación periodística publicada por Animal Político en 2017. La investigación, conocida popularmente como La Estafa Maestra, detalla cómo el gobierno federal de Enrique Peña Nieto desvió más de 7 mil millones de pesos mediante una red de universidades públicas y empresas fantasma. A través de convenios falsos y servicios nunca prestados, el dinero se movía a cuentas privadas o empresas inexistentes, permitiendo el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y empresarios. El libro describe en detalle el proceso de investigación, las entrevistas y los documentos que permitieron desenmarañar esta trama de corrupción. Además, muestra las consecuencias de este esquema en la vida de los ciudadanos y en la credibilidad de las instituciones mexicanas, revelando las deficiencias del sistema que permitieron estos desfalcos. Este sin duda fue, entre otros, uno de los escándalos de corrupción mejor documentados en nuestro País y le costaron, entre otra cosas, la posibilidad de competir en la elección presidencial a los partidos que en aquel momento resultaban hegemónicos, facilitándole la llegada a Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al poder. La investigación de La Estafa Maestra se construyó a partir de un arduo proceso de revisión de documentos públicos, particularmente de solicitudes de acceso a la información, así como de registros oficiales y contratos gubernamentales. Nayeli Roldán, Areli Quintero, Miriam Castillo y el equipo de Animal Político usaron herramientas de transparencia y rendición de cuentas, como las solicitudes al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para solicitar miles de documentos que detallaran los convenios entre las dependencias del gobierno y las universidades. Estos documentos revelaron patrones sistemáticos en la asignación de contratos y en la triangulación de fondos. También hicieron un seguimiento de las empresas que recibían los contratos para confirmar si eran operativas o sólo existían en el papel, encontrando que muchas de estas eran empresas fantasma o carecían de registros de actividad comercial real. Además, el equipo investigó cada paso del proceso de asignación de contratos y descubrió que el desvío de recursos se disfrazaba de manera legal, utilizando los llamados convenios de colaboración con universidades públicas para eludir las licitaciones abiertas. Seis años después, Morena y AMLO, en una posición muy distinta, es decir, ahora en la silla del poder, promoverían la desaparición del INAI con sus reformas, argumentando que no funcionaban, el INE que les permitió llegar tampoco y además la Constitución misma ya no resulta conveniente, pues aunque se dicen demócratas, hoy por hoy buscan una reforma que no permita MÁS Reformas. Estos “hechos” o “conductas” no son nuevos, recordé que Nietzsche o Jung (Carl) intentaron explicarlo. Nietzsche, en Así habló Zaratustra y Más allá del bien y del mal, toca el tema de cómo los ideales morales rígidos y la falta de autoconocimiento pueden llevarnos a convertirnos en aquello que criticamos. Su concepto del “resentimiento” (resentimiento moral) es central aquí: al enfocarse en lo que uno odia, se internaliza ese desprecio hasta el punto de replicarlo en uno mismo. Nietzsche lo vincula con la “voluntad de poder” y la necesidad de crear nuestros propios valores para no depender del juicio o desprecio hacia otros. Jung por otro lado en su psicología analítica, introduce el concepto de la “sombra”, que representa las partes reprimidas de nuestro ser. Según Jung, cuanto más rechazamos o despreciamos ciertos aspectos (en nosotros o en otros), más probabilidades tenemos de que estos mismos aspectos nos controlen inconscientemente. Jung sugiere que, si no integramos la sombra, nos veremos reflejados en lo que juzgamos y nos veremos arrastrados a comportarnos de maneras que antes condenábamos. ¿Qué aplicará a Morena? ¿Jung o Nietzsche? ¿O será que en realidad siempre han sido lo mismo y el desprecio era no haber sido ellos? Entre la esperanza y el miedo, tenemos que encontrar la manera de ejercer el poder del pueblo, es decir; ejercer democracia, ni el “disfruten lo votado”, ni el “les toca pagarlas” sirven en esta conversación, lo que sí sirve es encontrar y defender los mecanismos que todavía tenemos. Gracias por leer hasta aquí, nos leemos pronto. Es cuánto.