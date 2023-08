david@bufetealvarez.com

El remedio contra vecinos incómodos es llevarlos a tribunales para que un juez ordene que se venda el condominio y lógicamente se expulse al vecino indeseable.

Una consecuencia del incremento en la construcción de condominios ya sea mediante torres de departamentos o fraccionamientos privados, es que, lamentablemente, puede llegar a vivir ahí un vecino incómodo.

Ese vecino incómodo es el que no respeta las reglas del condominio y, por ejemplo, hace fiestas cada fin de semana hasta altas horas de la noche y con música a todo volumen, o se mete a la alberca con comida y bebidas, se estaciona donde no debe, tiene invitados a la alberca en mayor número del permitido, es grosero y prepotente con los guardias del condominio, etc.

Afortunadamente para quienes viven en condominios, casi todos los reglamentos contemplan la posibilidad de iniciar procedimientos judiciales contra el vecino incómodo que reiteradamente viola las reglas de convivencia.

Y si el reglamento del condominio no dice nada al respecto, no se preocupe, la Ley de Condominios para Sinaloa sí lo contiene.

El remedio contra vecinos incómodos es llevarlos a tribunales para que un juez ordene que se venda el condominio y lógicamente se expulse al vecino indeseable.

Tanto los reglamentos de los condominios como la ley que mencioné contienen los requisitos que se deben llenar para poder llevar a tribunales al vecino incómodo.

Y aunque el remedio legal está contemplado en reglamentos y en la ley citada, no tengo conocimiento de que a la fecha se haya iniciado un solo juicio en este sentido.

Las razones para lo anterior son muy particulares de cada condominio y van desde desconocimiento de la ley, apatía del comité de vigilancia y/o del administrador, falta de recursos económicos para poder contratar un abogado, hasta miedo al vecino incómodo.

Ya hay muchos condominios en la ciudad y la ley de probabilidades dice que la mayoría de ellos sufrirán de un vecino incómodo.

Si usted tuvo la mala suerte de tener un vecino incómodo, exíjale al comité de vigilancia y al administrador que lo lleven a tribunales para que lo obliguen a vender su departamento o casa.

Si no le hacen caso, usted puede demandar la responsabilidad correspondiente contra el comité de vigilancia y/o el administrador.

Y aunque el juicio que le platico no es muy complicado, es necesario que cuente con un abogado experto que se asegure de llenar los requisitos que se necesitan para poder demandar.

Como le digo, a la fecha no creo que exista un caso en tribunales donde demanden a un vecino para que se venda su casa o departamento, pero eso no quiere decir que legalmente hablando no se pueda hacer.

Aquí ya le dije que se puede hacer y cómo, ahora le toca pasar a la acción.