Corrupción e inseguridad en el gobierno de Sheinbaum

La delincuencia, el narcotráfico, la violencia y el crimen organizado constituyen el principal problema del país en la gestión de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con el 51 por ciento de encuestados pro la consultora Enkoll

El combate a la corrupción y la inseguridad han empeorado en los primeros 14 meses de la gestión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señala una encuesta de la consultora Enkoll, realizada para El País y W Radio, a 1201 personas en una muestra a nivel nacional (El País, 05.12.25).

El 51 por ciento de los encuestados considera que la delincuencia, el narcotráfico, la violencia y el crimen organizado constituyen el principal problema del país. Su respuesta es semejante a la que dieron en septiembre pasado, que ya indicaba la preocupación al alza de la ciudadanía en materia de seguridad, tendencia creciente en los últimos años.

Un 21 por ciento de los encuestados opina que el Gobierno federal no ha enfrentado adecuadamente el problema de la seguridad, 3 por ciento señala que el Ejecutivo no ha puesto un alto al crimen organizado y/o se ha aliado con el narcotráfico. Solo el 5 por ciento considera que la seguridad es el principal logro de la Presidenta.

Distintos especialistas han planteado dudas fundadas sobre los datos de seguridad que ofrece el Gobierno federal, que sostienen que su estrategia de seguridad es exitosa y se traduce en una reducción de los niveles de inseguridad, de manera notable en los homicidios dolosos.

No es la percepción de la ciudadanía que vive día a día el incremento real de la violencia en el país y que considera que la estrategia de seguridad del Gobierno federal no está dando resultados, como éste lo quiere hacer ver una intensa campaña publicitaria que se difunde en todos los medios del país, que le está dando resultados contrarios a los esperados.

En los hechos, la violencia se sostiene en muy altos niveles y aumentan de manera considerable los casos de desaparecidos y los de extorsión, a cargo de los grupos del crimen organizado, cada vez con mayor capacidad operativa, y que ya controlan más del 30 por ciento del territorio nacional. Realidad que el gobierno minimiza o francamente desconoce.

La respuesta que dio el Gobierno federal al asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se inscribe en la mala percepción que tiene la ciudadanía en materia de seguridad. El 51 por ciento, considera que la respuesta fue mala o muy mala.

A casi dos meses de los hechos, las autoridades responsables no resuelven el caso. El 24 por ciento de los encuestados afirma que ninguno de los implicados en los hechos serán castigados por su acción; el 37 por ciento que solo serán algunos, y 34 por ciento, que las autoridad castigarán a todos los implicados.

La encuesta de Enkoll, como otras publicadas recientemente -todas en poder del Gobierno federal, más las que realiza por su propia cuenta- dan cuenta que hay un rechazo creciente de la ciudadanía a la gestión del gobierno de la Presidenta Sheinbaum Pardo, pero no a su persona.

Hay una disociación creciente entre una y otra valoración: es una Presidenta relativamente bien evaluada en su persona y cada vez más mal evaluada en su gestión como gobernante. Las tendencias que por ahora muestran las encuestas es que la grieta se va a abrir todavía más. Habrá que ver el resultado de las próximas.