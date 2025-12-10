Ni en defensa propia podrían argumentar Vázquez González y Villegas Lobo que se atuvieron al principio fundamental de la separación de poderes donde el Ejecutivo propone y el Legislativo decide, ya que en anteriores temas se ciñeron disciplinadamente a los acuerdos de la bancada de que forman parte

Llamó la atención que fueran una Diputada, Juana Minerva Vázquez González, y un Diputado, Pedro Alonso Villegas Lobo, ambos del Movimiento Regeneración Nacional, los que rompieron la unanimidad con la cual el Congreso del Estado autorizó que el Gobierno de Rubén Rocha Moya contrate un crédito hasta por 2 mil 200 millones de pesos etiquetado para obra pública en beneficio de los sinaloenses.

Resaltaron en el tablero de votación los nombres en rojo de los dos legisladores, ya que los 38 restantes le dieron luz verde al nuevo endeudamiento inclusive los asambleístas de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Sinaloense, lo cual refleja que la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, cabildeó mejor con la Oposición que con los suyos, de Morena.

Más que la alianza entre las fuerzas políticas para aprobarle a Rocha este segundo crédito, el primero por 2 mil 300 millones se lo autorizaron en marzo, lo que sobresalió en la sesión es la súbita actitud de dos parlamentarios que, se supone, tendrían que haber respaldado al Gobernador en momentos en que necesita en torno suyo al menos a los compañeros de partido, y más cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum le acaba de dar el espaldarazo a Rocha como Mandatario y líder político de Sinaloa.

Es decir, hubiera sido normal que la Diputada Paola Gárate, del PRI, o Roxana Rubio, del PAN, le echaran a perder la aprobación por aclamación de la gestión de Rocha, pero no sucedió así. Algunos hasta creyeron que la pizarra parlamentaria había sufrido un desperfecto y luego cayeron en cuenta que la anomalía fue al interior de la bancada de la Cuarta Transformación y que va más allá de la libertad de los representantes populares para aprobar o rechazar lo que les plazca.

Ni en defensa propia podrían argumentar Vázquez González y Villegas Lobo que se atuvieron al principio fundamental de la separación de poderes donde el Ejecutivo propone y el Legislativo decide, ya que en anteriores temas se ciñeron disciplinadamente a los acuerdos de la bancada de que forman parte. Al legislador “Lobo”, como se le identifica en el gremio político, se le endilga la fama de siempre querer sacar provecho de la curul que ocupa, pero nadie previó la posibilidad de que traicionara a Rocha.

Este repentino viraje que fue el show del día ayer en la Cámara parece corresponder a la vieja costumbre de abandonar la ubre presupuestal cuando un ciclo político procede a agotarse y en el horizonte asoman nuevas y apetitosas chichis por mamar. Sería el primer indicio de que al Gobernador le adelantan sus propios correligionarios la lógica de “muerto el rey; viva el rey” en el cínico proceder de los saltimbanquis del poder.

Sin embargo, si detrás de la Diputada y el Diputado existe una candidata o candidato operando contra las iniciativas del Gobernador, entonces el asunto es más complicado aún por poner en riesgo el bloque monolítico que debe ser Morena para retener la titularidad del Ejecutivo Estatal en la elección del 6 de junio de 2027. Y no les conviene a algunos de los pretensos asumir dicha interferencia legislativa debido a que la injerencia operará con efecto búmeran.

En caso de precipitarse la rebatinga por los cargos de elección popular que se definirán a finales de 2026 las candidaturas y el 6 de junio de 2027 la decisión del voto, los ciudadanos en edad de votar notarán y recriminarán el exabrupto de quienes se ponen a buscar posiciones en el servicio público en lugar de aglutinarse alrededor del movimiento social que intenta hallar las rutas que evacúen a los sinaloenses pacíficos de la zona de muerte y miedo que es la narcoguerra.

Ayer mismo, al votar Juana Minerva Vázquez González y Pedro Alonso Villegas Lobo en contra del crédito solicitado por Rocha y cuya aprobación logró con unanimidad mocha la 65 Legislatura, circuló la versión de que los dos diputados morenistas promueven o al menos apoyan la precandidatura de Imelda Castro por Morena para Gobernadora, conjetura que le ponía coartada a las posiciones rebeldes frente a la nueva deuda pública adquirida por el Ejecutivo Estatal.

¿Están cuidando Minerva y Lobo que Imelda Castro, en el eventual caso de que resulte electa como Gobernadora, reciba finanzas públicas sanas? Lo más seguro es que sólo traten de asegurar que aparezcan ellos en algún lado de la nómina gubernamental a partir del 1 de noviembre de 2027.

Pero le pusieron el cascabel al gato.