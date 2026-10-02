Conforme ocurra el desplazamiento de más funcionarios cuyo ciclo se agotó desde que el 23 de agosto el Congreso le aprobó a Rubén Rocha Moya una nueva licencia para separarse del cargo obtenido por voluntad popular, cobrará relevancia la fuerza que al interior de Morena se acuerpa con la actual Mandataria estatal

Con los primeros seis cambios en el Gabinete, dos de gran calado en Administración y Finanzas y en Obras Públicas, estaría configurándose un nuevo grupo político en Sinaloa encabezado por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava. Conforme ocurra el desplazamiento de más funcionarios cuyo ciclo se agotó desde que el 23 de agosto el Congreso le aprobó a Rubén Rocha Moya una nueva licencia para separarse del cargo obtenido por voluntad popular, cobrará relevancia la fuerza que al interior de Morena se acuerpa con la actual Mandataria estatal.

Graciela Domínguez y Feliciano Castro Meléndrez lideran el grupo político que se fortaleció en el Congreso del Estado cuando ella presidió la Junta de Coordinación Política en la 63 Legislatura y él encabezó la también llamada Gran Comisión durante la 64 integración de la Cámara. Es el turno de empoderamiento por la vía de recomposición intrapartidista de este segmento del poder público que tiene raíz en la vieja oposición a los regímenes priistas y panistas bajo la bandera del Partido de la Revolución Democrática

Sin embargo, con el ascenso a la Gubernatura, es Graciela Domínguez la que lidera al conjunto morenista que orbita a su alrededor y que seguramente prevalecerá más allá de los 14 meses que llevará las riendas de Sinaloa, pues procederán a crecer el número de adeptos a ella y las oportunidades en el establishment guinda nacional y local. Otros focos políticos como los que capitanean José Antonio Ríos Rojo, Felicita Pompa Robles, Catalina Esparza Navarrete, Sthefany y Carlos Rea Reátiga, sólo por mencionar a algunos, se consolidarán para fortalecer a la oriunda de Chametla.

Está muy claro el sello del dominguismo, si es que se le puede llamar así a la coyuntura que dirige Domínguez Nava, en los primeros perfiles que saltan a la función pública en esta tercera fase del sexenio que le correspondía gobernar a Rocha: la primera a cargo del de Batequitas, la segunda encabezada por Yeraldine Bonilla y la que está en curso conducida por la rosarense. Por lo que se ve, a la actual le corresponderá cerrar el período 2021-2027 clausurando la inestabilidad propia de ocupaciones truncas del despacho del tercer piso de Palacio de Gobierno.

En sí, la Cuarta Transformación la integran en Sinaloa múltiples grupos de control que desde los cotos pequeños o mayores conforman grupos políticos que de pronto actúan dispersos y ante circunstancias decisivas tienden a compactarse. A veces colisionan entre sí y se unen según sean las cosas. En tanto las personas que se beneficiaron en los seis cambios aplicados al Gabinete cuentan con sus particulares tribus y los veremos rodeando a Graciela Domínguez desinteresadamente o tratando de obtener beneficios.

En el caso de Wilfredo Véliz, la vena política que lo une a la Gobernadora viene desde que en 2021 ella encabezó la Secretaría de Educación Pública y Cultura y designó al ahora Secretario de Administración y Finanzas como director general en Sinaloa del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, puesto en que permaneció hasta el pasado miércoles. La lealtad al movimiento de izquierda que lo llevó a ser Alcalde del Municipio de Sinaloa de 2005 a 2007 ha corrido paralelamente con relación a la amistad de Domínguez Nava.

Más recientemente, Wil Véliz operó como promotor en el norte del estado de la campaña de Domínguez para buscar la candidatura del Movimiento Regeneración Nacional al Gobierno de Sinaloa, aspiración que dejó inconclusa al ser designada de manera interina como jefa del Ejecutivo estatal. De allí salta a la Tesorería de Sinaloa, la más alta posición que haya desempeñado en el ámbito gubernamental, con el reto de resolver la crisis presupuestal que obligó a la contratación de un préstamo bancario a corto plazo por mil 100 millones de pesos.

En lo que corresponde a José Manuel Acosta Bernal como Secretario de Obras Públicas, causó sorpresa al tratarse de una trayectoria poco vinculada a cargos en el Gobierno, a no ser su contribución de bajo perfil en la institución que ahora preside, como director de Estudios y Proyectos, de 2021 a 2026. Con participación en trabajos arquitectónicos relevantes, entre éstos el Mazatlán International Center y el edificio inteligente de DAFI, presenta pocos lazos políticos y bastantes ligas con el sector privado.

Luego vendrán otros cambios y reacomodos en el Gabinete que ayudarán a identificar y delimitar el naciente grupo político que tiene como eje a la Gobernadora y a Feliciano Castro, lo cual permitirá medir qué tanta fuerza electoral adquiere el dominguismo para aspirar a una Senaduría en 2030.