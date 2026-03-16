A veces se piensa que un banco de alimentos más grande significa solamente una bodega más amplia, más anaqueles o más camiones entrando y saliendo. Pero esa idea se queda corta. Muy corta.

Porque un banco de alimentos más grande no representa solo más espacio físico. Representa una mayor capacidad para transformar desperdicio en bienestar, excedentes en oportunidades y alimento en estabilidad social.

En una ciudad como Culiacán, y en un estado como Sinaloa, eso no es un detalle menor. Sinaloa es una potencia agrícola. Produce mucho. Muchísimo. Aquí se siembra, se cosecha, se empaca, se distribuye y se mueve alimento a gran escala. Y sin embargo, también aquí hay miles de personas que no tienen garantizada una alimentación suficiente, constante y nutritiva.

Esa contradicción debería incomodarnos más de lo que normalmente nos incomoda. No es lógico que en una tierra que produce tanto, siga habiendo mesas incompletas. Por eso, hablar de un Banco de Alimentos más grande no es hablar de infraestructura solamente. Es hablar de corregir, aunque sea en parte, una falla del sistema.

El primer impacto sería social. Un Banco de Alimentos con mayor capacidad puede atender a más familias, llegar a más colonias, ampliar su cobertura rural, fortalecer la atención a instituciones y responder mejor en momentos de crisis. Puede sostener una operación más constante, menos limitada por el espacio, por la refrigeración o por la falta de maniobra logística. Y cuando una organización de este tipo logra crecer bien, no solo entrega alimentos: reduce presión en hogares que viven al límite.

Porque el hambre no siempre se ve como mucha gente la imagina. A veces no se expresa en una mesa vacía, sino en una madre que deja de comer para que alcance para sus hijos. En un adulto mayor que recorta sus porciones. En una familia que compra lo más barato, no lo más nutritivo. En una casa donde sí hay algo de comer, pero no lo suficiente, ni lo adecuado, ni con la frecuencia necesaria. Un Banco de Alimentos más robusto puede aliviar parte de esa presión diaria.

El impacto también sería económico. Para una familia vulnerable, recibir apoyo alimentario de forma constante significa liberar dinero para otras necesidades urgentes: transporte, medicinas, renta, útiles escolares o pago de deudas. En términos simples, el alimento recibido se convierte en un respiro financiero. Y cuando ese respiro se multiplica por miles de familias, el efecto deja de ser doméstico y empieza a sentirse también a nivel comunitario.

Pero hay otro ángulo que casi no se dice lo suficiente: un Banco de Alimentos más grande también tiene valor para la economía del estado. Permite rescatar más producto agrícola y comercial que hoy termina desperdiciado. Ayuda a que alimentos que ya costaron agua, tierra, trabajo, combustible y esfuerzo humano no terminen en la basura solo porque no se vendieron a tiempo, porque salieron del calibre ideal o porque el mercado no los absorbió. Eso, además de socialmente útil, es económicamente inteligente.

El impacto ambiental es igual de importante. Cuando se desperdicia alimento, no solo se pierde comida. Se pierde también todo lo que se usó para producirla. Agua, fertilizantes, energía, transporte, empaque, horas de trabajo. Todo eso se desperdicia junto con el producto. Un Banco de Alimentos con mayor capacidad de rescate, clasificación, refrigeración y distribución puede reducir parte de esa pérdida y convertirla en aprovechamiento. En tiempos donde tanto se habla de sustentabilidad, aquí hay una forma concreta de ejercerla.

También habría un impacto institucional y hasta cultural. Un Banco de Alimentos fuerte obliga a una mejor coordinación entre empresas, agricultores, centrales de abasto, supermercados, voluntarios, universidades, patronatos y organizaciones sociales. Profesionaliza la ayuda. La saca de la improvisación. La convierte en una operación seria, medible y trazable. Y eso cambia mucho las cosas, porque no es lo mismo ayudar de vez en cuando que construir una capacidad permanente para atender una necesidad permanente.

Ahora bien, tampoco conviene romantizarlo. Un Banco de Alimentos más grande no resuelve por sí solo la pobreza, ni la desigualdad, ni la mala distribución del ingreso, ni la violencia, ni la precariedad laboral. Pensar eso sería ingenuo. El alimento ayuda, estabiliza y protege, pero no sustituye empleo digno, educación, salud, movilidad social ni políticas públicas eficaces.

Aun así, minimizar su impacto también sería un error. Reducir la inseguridad alimentaria disminuye factores de riesgo y vulnerabilidad social. No soluciona todo, pero sí fortalece el piso mínimo desde el cual una persona o una familia puede sostenerse mejor. Y cuando ese piso mínimo falla, todo lo demás tambalea.

Por eso, la pregunta no debería ser si vale la pena tener un Banco de Alimentos más grande. La verdadera pregunta es por qué una ciudad y un estado con tanta capacidad productiva no han decidido todavía, con mayor fuerza, apostarle a una infraestructura social de este tamaño.

Porque al final, un Banco de Alimentos más grande no se mide solo en toneladas, metros cuadrados o paquetes entregados. Se mide en estrés evitado, en comida rescatada, en desperdicio reducido, en familias que respiran un poco mejor y en una sociedad que decide no acostumbrarse a que sobre alimento y falte humanidad.